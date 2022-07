AirPods Max: FANTASTICHE per l'editing, OGGI in SUPER SCONTO (-163€)

Se state cercando delle cuffie di altissima qualità e avete un’ecosistema di Apple, non possiamo consigliarvi le AirPods Max. Questo prodotto, in particolar modo, sembra essere fatto apposta per gli editor, oltre che per gli amanti della musica. Il motivo è molto semplice: stiamo parlando di un gadget incredibile, dell’altissima qualità sonora e dalla costruzione impeccabile. Certo, costa un po’, ma d’altronde fa parte della famiglia di prodotti Apple che vantano tutti un prezzo molto elevato, giustificato però da una serie di funzionalità e da una cura per il design non indifferente. Oggi poi, grazie agli sconti pazzi di Amazon, segnaliamo portano a casa a soli 466,50€, con un risparmio netto sul prezzo di listino pari a 163 €.

AirPods Max: sconto pazzesco per questo gioiellino

Oggi ci vogliamo focalizzare sulle sue funzionalità smart che rendono di fatto, utilizzo davvero eccezionale. Queste cuffie sono in grado di garantire una fedeltà sonora eccezionale, possono essere indossate per molte ore (cosa molto apprezzata da chi sta tanto tempo al pc a montare video o a produrre musica) e grazie al chip H1 di Apple si abbinano in un istante sia all’iPhone che all’iPad, sia al Mac studio (o Mini) che al portatile MacBook.

Insomma, chi possiede già un parco prodotti della mela non può lasciarsi sfuggire quest’occasione. Ma fate presto perché le scorte potrebbero essere limitate e il prezzo potrebbe tornare al suo costo originale. Vi invitiamo ad approfittarne prima che sia troppo tardi. La colorazione in sconto è quella rosa.

A 466,50€ sono da prendere al volo se siete dei video editor o dei Music Producer. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e c’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Inoltre, c’è la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due anni. L’assistenza clienti poi, è incredibile: gli operatori sono attivi tutti i giorni dalle 06:00 del mattino alla mezzanotte. Insomma, potrete dormire sonni tranquilli. Buon divertimento con il vostro nuovo gadget di Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.