AirPods Max: di nuovo DISPONIBILI a soli 579€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie over-ear di alta qualità e magari possiedi l’ecosistema di Apple, non possiamo non consigliarti le ottime AirPods Max. Parliamo di un prodotto sensazionale, che grazie agli sconti folli presenti su Amazon, si porta a casa con soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Avrai la possibilità di riceverlo a casa tua in meno di 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime e potrai perfino dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspetti? Corri a prendere le AirPods Max adesso, ma sii veloce.

AirPods Max: ecco perché comprarle

Le AirPods Max offrono un audio eccelso e ti assicurano un suono nitido, dettagliato e coinvolgente in ogni brano che ascolti. Grazie ai driver dinamici da 40 mm, ai motori H1 dedicati e all’equalizzazione adattiva, avrai un’esperienza che metterà in risalto ogni nota della musica che ascolterai, ogni battuta e ogni voce con una chiarezza straordinaria.

Potrai altresì immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi podcast preferiti grazie alla potente tecnologia di cancellazione attiva del rumore delle AirPods Max che blocca i rumori esterni indesiderati e ti fa concentrare solo sul suono che desideri ascoltare. Puoi persino personalizzare il livello di cancellazione del rumore per adattarlo al tuo ambiente e alle tue preferenze. Sono anche incredibilmente confortevoli da indossare e presentano un design elegante e raffinato con materiali di alta qualità come alluminio anodizzato, acciaio inossidabile e tessuto traspirante, così avrai sempre un comfort ottimale anche durante le lunghe sessioni di ascolto.

Con l’audio spaziale delle AirPods Max, ti sembrerà di essere al centro della scena, circondato da un suono tridimensionale che si muove intorno a te. Infine, sappi che offrono fino a 20 ore di riproduzione audio con l’ANC attiva e l’audio spaziale abilitato. Costano soltanto 579,00€ su Amazon; questa è davvero un’opportunità da non perdere, corri a prenderle.