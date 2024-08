AirPods in OFFERTA ad un prezzo irripetibile: pochi modelli (-30€)

Le AirPods di Apple, tra le cuffiette Bluetooth in sconto su Amazon, si confermano come le più richieste in virtù della loro robustezza e dell’eccellente qualità audio, con bassi potenti ed alte frequenze super definite. Non è tutto: la batteria a lunga durata le rende perfette per chi è sempre in movimento, rappresentando una vera garanzia.

Approfitta dell’offerta su Amazon: ordina oggi stesso le AirPods di terza generazione a soli 179 euro, con uno sconto speciale del 14% sul prezzo di listino pari a 209 euro.

Prezzo in caduta libera per le AirPods di Apple

Le AirPods di Apple garantiscono un’esperienza d’ascolto immersiva grazie all’audio spaziale, che crea un effetto tridimensionale adattandosi ai movimenti della testa. L’EQ adattiva ottimizza la musica in base alla forma del tuo orecchio, mentre il nuovo design offre un comfort a dir poco eccezionale.

Il sensore di pressione dà modo di controllare facilmente le playlist e consente anche di rispondere alle chiamate. Resistenti al sudore ed all’acqua, le AirPods sono ideali per l’uso quotidiano in qualsiasi situazione, anche mentre fai sport. La batteria offre fino a 6 ore di ascolto continuo con una singola carica e fino a 30 ore complessive con la custodia di ricarica MagSafe.

Non perdere questa occasione, aggiungi subito al carrello le AirPods di Apple e risparmia 30 euro sul prezzo originale: arriveranno a casa in men che non si dica e senza spese di consegna.