AirPods di seconda generazione: bastano 119€ per portarveli a casa

Gli AirPods di seconda generazione offrono un suono eccezionale e vantano la praticità di una connessione wireless senza fili. Sono attualmente disponibili su Amazon a soli 119,00€. La consegna è celere e immediata, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis, si potrà usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, non di meno, si avrà accesso a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

AirPods di seconda generazione: perfetti per tutto

Gli AirPods di seconda generazione offrono una qualità audio nitida e coinvolgente. Con driver ottimizzati e un design interno che massimizza l’acustica, questi auricolari True Wireless Stereo consentono di godere appieno della vostra musica preferita, dei podcast e di altre esperienze audio. Si connettono istantaneamente al vostro dispositivo Apple, che sia un iPhone, un iPad o un Mac. Includono il supporto per Siri, l’assistente vocale intelligente di Apple. Basta pronunciare “Ehi Siri” per attivare l’assistente e chiedere di regolare il volume, cambiare brano, fare una chiamata o ottenere indicazioni.

Con una singola carica, offrono fino a 5 ore di riproduzione audio continua. La custodia di ricarica inclusa consente di ottenere ulteriore energia e prolunga l’autonomia ad oltre 24 ore. A soli 119,00€, sono da comprare al volo, ma siate veloci: le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Non di meno, la consegna sarà celere e immediata, così non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarveli a casa. Dulcis in fundo, godono del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il pagamento con i sistema interno al sito o mediante CreditLine di Cofidis. Insomma, con un prezzo così basso non potete proprio lasciarveli sfuggire: AirPods di seconda generazione sono indispensabili se avete un iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.