AirPods di seconda generazione ad un prezzo WOW su Amazon (solo 125€)

Se sei un amante della musica, dei podcast o semplicemente ti piace stare ore al telefono, gli AirPods di seconda generazione sono un accessorio che potrebbe trasformare completamente la tua esperienza di ascolto. Su Amazon, puoi acquistarli a un prezzo scontato di soli 125,00€, spese di spedizione incluse. Massima libertà dell’audio wireless e non rinunci alla qualità del suono.

AirPods di seconda generazione: ecco perché devi comprarli

Gli AirPods di seconda generazione offrono una qualità audio sorprendente; dispongono del potentissimo chip H1 di Apple, e ti consentono di usufruire di un suono nitido e bilanciato con una buona gamma di bassi e acuti. Puoi ascoltare la tua musica preferita, seguire un podcast o fare una chiamata: godrai sempre di un’esperienza di ascolto immersiva.

Dimentica i fastidi dei cavi e delle connessioni complicate. Questi auricolari TWS si collegano al tuo device Apple (anche Android, ma noi vi invitiamo ad utilizzarli esclusivamente con gadget della mela) tramite Bluetooth in modo rapido e semplice. Una volta configurati, saranno pronti all’uso ogni volta che li estrai dalla custodia di ricarica. Inoltre, la connessione stabile ti permetterà di goderti la musica senza interruzioni o ritardi.

Sono progettati per adattarsi comodamente alle tue orecchie. Il loro design leggero e senza fili consente di indossarli per lunghe sessioni di ascolto senza causare fastidio. Inoltre, grazie ai sensori ottici e all’accelerometro integrati, gli AirPods rilevano automaticamente quando li indossi o li togli, mettendo in pausa o riprendendo la riproduzione di un brano.

Mediante Siri potrai controllare la tua musica, effettuare chiamate, regolare il volume e molto altro ancora con semplici comandi vocali. Inoltre, i doppi tocchi sugli auricolari ti permetteranno di passare alla traccia successiva o precedente, rispondere alle chiamate o attivare l’assistente virtuale senza nemmeno dover estrarre il telefono dalla tasca.

L’autonomia è spaziale: questi gadget offrono fino a 5 ore di riproduzione continua con una sola carica. Inoltre, la custodia di ricarica inclusa aumenta la durata complessiva della batteria fino a 24 ore. Tutto questo a soli 125,00€, spese di spedizione incluse con Amazon; non pensarci troppo.

