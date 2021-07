Le dogane statunitensi hanno riferito di aver sequestrato ben 360.000 AirPods contraffatti per un valore di circa 62 milioni di dollari in nove mesi.

AirPods contraffatti: il mercato è in espansione

Secondo quanto si apprende, la dogana degli Stati Uniti ha confiscato circa 360.000 AirPods fasulli nei punti di ingresso del Paese nella prima metà del 2021. La totalità del “bottino” ha una valutazione di circa $ 62,2 milioni , ben al di sopra del precedente bottino di 295.000 unità nel 2020.

Sappiamo anche che le cuffie di Apple sono state un modello di grande successo ed è l'oggetto principale dei falsari. Il rapporto ha anche suggerito che fino all'80% dei sequestri statunitensi proviene dalla Cina, indicando una possibile fonte del sindacato. Va anche detto che anche la società cinese OnePlus ha subito un imbarazzante sequestro dei suoi auricolari, poiché i funzionari della dogana hanno affermato che si trattava di una versione falsificata delle cuffie di Apple.

Ad ogni modo, OnePlus insiste sul fatto che ci sono differenze significative tra il suo prodotto e gli Apple AirPods, anche se esteticamente sono molto simili.

Il mercato degli auricolari wireless è in rapida espansione a livello globale e i contraffattori hanno cercato di trarre vantaggio dal successo di marchi affermati come Apple e Samsung falsificando i loro prodotti. Apple, da sola, sta adottando misure per garantire la salvaguardia dei propri clienti e limitare la contraffazione dei suoi prodotti. Ha collaborato con agenzie di sicurezza e siti Web di e-commerce e ha adottato altre misure pertinenti per impedire ai ladri di proteggere i propri clienti. Anche altri marchi leader continuano a perseguire processi al fine di rendere più difficile il lavoro dei contraffattori.

È possibile che entro la fine dell'anno le dogane di frontiera degli Stati Uniti faccia fino a 600.000 sequestri. Il tutto dipenderà in gran parte dalla risposta dei falsari.

Apple

Wearable