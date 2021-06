L'ente per la certificazione Bluetooth SIG ha appena registrato una pletora di nuovi auricolari Bluetooth di casa HMD Global. Sembra proprio che presto potremo assistere al lancio di una serie di nuove cuffie a marchio Nokia.

Nokia: cosa sappiamo sulle cuffie in arrivo?

Di fatto, non appena il Bluetooth Special Interest Group avrà certificato i nuovi modelli, questi approderanno sul mercato mondiale, pronti per l'acquisto.

Alcune settimane fa, abbiamo riferito che un headset del brand finlandese chiamato Nokia Solo Buds+ è stato certificato dall'agenzia di certificazione Bluetooth. Ora, un altro prodotto chiamato Nokia Clarity Solo Bud+ e avente il con numero di modello SB-501 è stato certificato in rete.

Molto probabilmente questa versione ha una funzionalità aggiuntiva rispetto al dispositivo emerso pochi giorni or sono. Non di meno, il Bluetooth SIG ha anche certificato altri tre modelli: Nokia Comfort Earbud+ (TWS-411W), Nokia Comfort Earbuds (TWS-411) e Nokia Go Earbuds+ ( TWS 201).

Dai loro nomi e dalle prime tre lettere dell'alfabeto presente nei nomi in codice, possiamo affermare che si tratta di auricolari True Wireless con caratteristiche tutte differenti fra loro. I tre gadget pare che abbiano il Bluetooth 5.1 e il Nokia Go Earbuds+ sarà il prodotto più economico di tutti, stando a quanto riferito. Non sappiamo ancora quando verranno annunciati, una volta fatto, vi terremo aggiornati.

Nelle notizie correlate invece, sappiate che il colosso finlandese di proprietà HMD Global ha svelato una serie di budget phone con Snapdragon 480 5G nei mesi scorsi. L'ultimo device della famiglia ad essere approdato sul mercato è stato il C20+, ossia una versione particolare del C20 standard presentato alla conferenza che Nokia ha tenuto l'8 aprile.

Brutte nuove invece, sul fronte dei device top di gamma; ormai la speranza di vedere un flagship premium si è ridotta e non sappiamo se l'azienda presenterà mai un telefono premium.

Nokia

Wearable