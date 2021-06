Le AirPods 3 di nuova generazione dovrebbero arrivare entro la fine dell'anno. Sembra che i fornitori abbiano iniziato a spedire i primi componenti.

AirPods 3: non arriveranno prima dell'ultimo trimestre

Apparentemente i fornitori Apple pare che abbiano iniziato a spedire componenti per le cuffie TWS di prossima generazione. I nuovi auricolari dell'azienda dovrebbero essere lanciati entro la fine dell'anno.

Secondo un rapporto del DigiTimes con paywall (via MacRumors), circa sette fornitori del gigante con sede a Cupertino hanno iniziato a spedire ordini per componenti relativi ai circuiti stampati. Il rapporto ha aggiunto che “i fornitori tra cui Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding e AT&S hanno tutti dato il via alle loro spedizioni di substrati BT per i prodotti Apple di prossima generazione tra cui Apple Watch, AirPods e iPhone, che adottano tutti SiP moduli.” La notizia, secondo quanto riferito, arriva da fonti del settore vicine alla vicenda.

Come da rapporti precedenti, le cuffie di terza generazione, che verranno presentate entro la fine dell'anno, dovrebbero disporre di un design simile a quello delle AirPods Pro ma con uno stelo più corto e senza il gommino in-ear. In particolare, questo segnerebbe il primo aggiornamento della serie di auricolari da parte dell'azienda dal 2019. Mentre il design potrebbe essere simile alla variante Pro, le AirPods 3 avranno un prezzo inferiore rispetto agli AirPods Pro. Tuttavia, è probabile che non ci siano alcune funzionalità di fascia alta come la cancellazione attiva del rumore (ANC) al fine di mantenere il prezzo “contenuto” (si fa per dire).

Nelle notizie correlate, sappiamo che Apple potrebbe presentarle a fine anno insieme al restyling dell'iPad Mini. Questo prodotto potrebbe avere features ereditate dai modelli di punta e un dsign industriale simile a quello dei modelli Pro e Air (2020).

Apple

Wearable