AirPods 3ª generazione con custodia MagSafe: tuoi sotto i 200€

Hanno bisogno di ben poche presentazioni. Sono approdati sul mercato con qualche critica che diceva che sembravano le testine degli spazzolini elettrici fino ad arrivare alla terza generazione ed essere, oggi, un paio di auricolari Bluetooth che valgono totalmente la mena. Gli AirPods 2021 sono geniali sotto vari aspetti e se hai già dei prodotti Apple dalla tua parte, beh, non ne fare a meno.

Oggi te li propongo con custodia MagSafe in promozione su Amazon. Portali subito a casa con uno sconto del 10% che fa scendere il prezzo a soli 189€, se cercavi uno sconto è la tua occasione.

Le spedizioni, come al solito, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

AirPods 3ª generazione, perfetti da avere sempre alle orecchie

Rispetto ai vecchi modelli ossia alle generazioni precedenti, i nuovi AirPods hanno il design in comune con il modello Pro ma rimangono semi in ear. Se non sei amante dei padiglioni in silicone, questi sono assolutamente quelli da acquistare.

Stabili, comodi e resistenti sia ad acqua che a sudore. Li indossi tutto il giorno senza problemi e soprattutto non ti danno mai fastidio risultando delle wearable su cui puoi fare affidamento sempre e comunque.

Cos’hanno di nuovo? Hai dalla tua parte l’audio spaziale che regala un suono tridimensionali, l’EQ da personalizzare e 30 ore di autonomia con la custodia di ricarica. Proprio in merito a questa, sappi che il modello consente la ricarica wireless tramite MagSafe.

Che altro dirti, le AirPods di 3ª generazione sono queste ma scommetto che già sapevi tutto. Collegati al volo su Amazon se vuoi acquistarle a soli 189€ con lo sconto in corso.

