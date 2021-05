Le voci precedenti indicavano il lancio delle AirPods 3 e Apple Music HiFi per l’evento Spring Loaded ad aprile. Anche se ciò non è accaduto, un nuovo rapporto ha aggiornato la voce con una nuova data. Secondo un rapporto di Hits Double Daily, Apple svelerà le nuove cuffie TWS nel corso della prossima settimana. Oltre alla nuova generazione dei suoi auricolari , l’azienda introdurrà anche un nuovo Apple Music HiFi. Come suggerisce il nome, il nuovo player musicale intende competere con il rivale per eccellenza, Spotify HiFi.

AirPods 3: troppo simili al modello Pro?

Il rapporto non rivela la data di lancio effettiva degli AirPods di terza generazione. Tuttavia, dice che sarà nelle “prossime settimane“. Si vocifera che gli auricolari di nuova generazione condividano il linguaggio di progettazione AirPods Pro con alcune piccole differenze. Una serie di immagini trapelate mostra che i modelli di nuova generazione avranno uno stelo più piccolo rispetto alle cuffie attuali.

Sebbene stiano raggiungendo la terza generazione, funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore rimarranno esclusive della gamma Pro. Il nuovo design ricaricabile conterrà bordi piatti e cambierà con l’allineamento dei sensori. In precedenza, le voci suggerivano un design semi-in-ear a impugnatura. Tuttavia, gli scatti trapelati sono venuti a raccontare un’altra storia. La custodia di ricarica sarà simile a quella dell’iterazione Pro. Tuttavia, le dimensioni saranno inferiori e l’indicatore di carica pare che sia posizionato sulla parte anteriore.

Per quanto riguarda Apple Music HiFi, il rapporto suggerisce che questa sarà la risposta diretta dell’azienda all’aumento dei livelli High-Fidelity sulle piattaforme di streaming musicale. Il nuovo livello offrirà una chiarezza e una profondità del suono superiori. Attualmente, Spotify, Tidal e persino Amazon Music offrono uno speciale abbonamento HiFi per i loro clienti.

Apparentemente, Apple offrirà il nuovo livello audio allo stesso prezzo dell’attuale piano musicale standard a 9,99 euro. Secondo le indiscrezioni dovremo aspettare un paio di settimane per scoprire la verità in merito.

