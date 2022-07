AirPods 2: prezzo PAZZESCO su Amazon, ecco perché devi comprarli

Se avete un iPhone e state cercando un paio di auricolari Bluetooth, non possiamo non consigliarvi gli AirPods di seconda generazione. Premettiamo che sono tantissimi modelli presenti in commercio e molto vero molto validi. Pensiamo ai Nothing Ear (1) perfetti sia per chi possiede un device iOS che per chi possiede un Android a soli 59,99€.

Tuttavia gli AirPods 2 con carica wireless e via cavo sono davvero eccezionali, anche perché li potete portare a casa a soli 96,49€ da Amazon. Inutile dirvi che si tratta di uno sconto speciale fatto in occasione dei Prime days di questi giorni, ma vi invitiamo seriamente a prendere in considerazione l’acquisto perché potrebbe cambiarvi la vita.

AirPods di seconda generazione: perfette a questo costo

Posso dire degli auricolari senza fili oggi più che mai indispensabile; il motivo è presto detto. Non si ha l’ingombro dei cavi fastidiosi e si ha accesso a una libertà che non si poteva pensare prima. Sono ottimi soprattutto quando si va a correre o si fa una lunga passeggiata, la musica si ascolta benissimo e sono perfette anche le chiamate. Ci sentono molto bene e noi sentiamo molto bene i nostri interlocutori. Insomma, davvero un prodotto indispensabile.

Certo, ci sono delle assenze che troviamo sui modelli di nuova generazione come l’audio spaziale, la modalità trasparenza o ancora, la cancellazione attiva del rumore.

Non tutti però cercano queste funzionalità all’interno del proprio paio di auricolari. Io stesso, per esempio, necessito di cuffiette veloci, pratiche, comode e queste sono la soluzione che io ho scelto da diversi anni e che ancora oggi utilizzo senza la necessità di cambiare prodotto.

La vestibilità di AirPods 2 infatti è superiore a quella che abbiamo con il modello del 2021 e il costo di soli 96,49 € oggi è fuori di testa. Non pensateci troppo perché, è vero che la disponibilità è immediata e sembrano esserci molti pezzi, ma le offerte incredibili scadono a mezzanotte. Siete veloci perché rischiate di perdere questa promozione.

