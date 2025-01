Aigostar Smart Cube: la friggitrice ad aria intelligente da 7 litri a 69€

Hai finalmente deciso di acquistare una friggitrice ad aria ma ci sono talmente tanti modelli che non sai quale sia quello più adatto? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione interessantissima. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Aigostar Smart Cube a soli 69,90 euro, invece che 90,87 euro.

Anche se il prezzo originale non viene segnalato considera che c’è uno sconto del 30% che ti permette quindi di risparmiare più di 20 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su una friggitrice ad aria eccezionale che ti permetterà di velocizzare notevolmente la tua cucina rendendola anche meno calorica.

Aigostar Smart Cube: tutto semplice a un basso costo

Con la friggitrice ad aria Aigostar Smart Cube riuscirai a semplificare diverse preparazioni rendendole velocissime. Tu non dovrai praticamente fare nulla se non mettere all’interno del cestello ciò che vuoi preparare e premere un tasto. Potrai avvalerti di 7 programmi preimpostati per a tantissime preparazioni. Puoi digitare sul pratico pannello touch il programma e aspettare che sia tutto pronto. Oppure puoi scegliere tra una temperatura di 80 °C fino a 200 °C e regolare il timer fino a 60 minuti.

Gode di un cestello enorme da 7 litri e quindi potrai cucinare per tutta la famiglia senza problemi. Tra l’altro puoi staccarlo per lavarlo sotto l’acqua in modo più semplice. E poi, una delle cose più interessanti di questa friggitrice ad aria, ovvero la possibilità di collegarla al tuo smartphone tramite l’app dedicata, riuscendo così a controllarla anche da remoto. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Insomma siamo davvero di fronte a una soluzione strepitosa, un’offerta che non puoi assolutamente perderti. Perciò prima che sia tardi tutto finisca vai su eBay e acquista la tua Aigostar Smart Cube a soli 69,90 euro, invece che 90,87 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai comodamente a casa in soli 3 giorni senza pagare la spedizione.