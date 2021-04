HMD Global, la società dietro gli smartphone Nokia, una volta era nota per aggiornare i device presenti nel suo listino più velocemente della maggior parte delle altre società. Tuttavia, oggi non è più così. L’azienda non ha rilasciato l’update di Android 11 per alcuni telefoni che invece avrebbero dovuto ottenerlo nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Uno di questi è proprio il Nokia 2.2. Ad ogni modo, niente pausa: il piccolino della casa sta finalmente ricevendo l’aggiornamento di sistema promesso.

Nokia 2.2: dopo mesi di ritardo, ecco il nuovo software

L’aggiornamento del piccolo low-cost arriva pochi giorni dopo che la società ha lanciato questo aggiornamento per il Nokia 4.1. Pochi giorni prima, questo stesso firmware di sistema è arrivato disponibile anche per i seguenti device: Nokia 2.3, Nokia 8.1 e Nokia 3.2.

Secondo il post di annuncio ufficiale sulla Community dei telefoni Nokia, l’aggiornamento di Android 11 per Nokia 2.2 è attualmente disponibile nelle seguenti regioni:

Cambogia;

Repubblica Ceca (T-Mobile Repubblica Ceca);

Grecia (Cosmote);

Ungheria (Magyar Telekom);

Indonesia;

Laos;

Macedonia (Monet, T-Mobile);

Malaysia;

Montenegro (Crnogorski Telekom);

Myanmar;

Filippine;

Polonia (T-Mobile Polska / Heyah);

Romania (Telekom Romania);

Slovacchia (Telekom slovacca);

Tailandia;

Vietnam;

Finlandia;

Svezia;

Danimarca;

Norvegia;

Islanda;

Estonia;

Lettonia;

Lituania.

Circa il 10% degli utenti nelle regioni sopra elencate avrebbe ricevuto subito l’aggiornamento del sistema OTA. Secondo la dichiarazione ufficiale, il 50% degli utenti lo riceverà entro il 15 aprile, seguito dal 100% degli utenti il ​​17 aprile. L’aggiornamento verrà implementato in più regioni nei prossimi giorni.

Per chi non lo sapesse, HMD Global ha lanciato il Nokia 2.2 con Android 9.0 Pie a metà del 2019. Il budget phone è stato aggiornato ad Android 10 nel marzo 2020. Un anno dopo, il telefono sta ricevendo il secondo e ultimo importante update di sistema ad Android 11. Il dispositivo è ancora idoneo per un altro anno di patch di sicurezza mensili.

