Aerosol PIC: con il 51% di sconto arrivi pronto ai primi raffreddori

Tieni pronta la tua famiglia ad affrontare i primi malanni di stagione con l’Aerosol AirFamily Evolution di Pic.

Lo trovi ora su Amazon al fantastico prezzo di 36,99€ con un offerta da non fari scappare, ben il 51% di sconto ed essendo anche un dispositivo medico potrà essere detratto ai fini fiscali. Non devi far altro che approfittare della promozione in corso e aggiungerlo nel tuo carrello prima che termini. Che cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un account Amazon Prime attivo.

L’aerosol AirFamily Evolution di Pic è adatto per tutta la famiglia.

Come puoi intuire dal nome, l’aerosol AirFamily Evolution di Pic si presta ad essere perfetto per l’utilizzo da parte di ogni membro della tua famiglia. Infatti nell’acquisto sono incluse sia una morbida mascherina per adulti sia una per bambini; oltre naturalmente a una forcella nasale, un’ampolla Pic Acti Fast Pro capace di nebulizzare velocemente le tue terapie, un tubo per il collegamento e una pratica borsa per tenere il tuo Aerosol sempre in perfette condizioni.

Dal design semplice e compatto, questo aerosol sarà un ottimo alleato per tutta la famiglia. Ottimo sia per la casa che da portare dove serve grazie al suo vano porta accessori per avere sempre tutto sotto mano. Oltre ad avere ben 5 anni di garanzia, ricorda che questo strumento essendo un dispositivo medico potrà essere detratto ai fini fiscali.

Non aspettare un secondo in più e corri ad acquistare il tuo Aerosol AirFamily Evolution di Pic su Amazon a soli 36,99€ con un mega sconto del 51%. Ricordati inoltre che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con l’abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.