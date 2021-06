Finalmente Adobe sta rilasciando le versioni M1 native per Mac di Lightroom Classic e di moltissimi altri software pensati per i professionisti. I possessori di Mac Mini, iMac, MacBook Air e Pro con chipset Apple M1 possono finalmente gioire! Inoltre pare che le prestazioni dovrebbero essere circa due volte più veloci di un Mac equivalente con processore Intel.

Adobe: la compatibilità con Apple M1 è quasi completa

Adobe sta ora distribuendo nuove versioni di più app in Creative Cloud che vengono eseguite in modo nativo sui Mac aventi il processore proprietario Apple. Lightroom Classic, Illustrator e InDesign sono stati tutti aggiornati per i computer aventi il chipset Apple M1 e Adobe afferma che gli utenti possono aspettarsi un aumento medio delle prestazioni fino all'80% in tutta la suite rispetto ad un equivalente PC Mac basato su Intel.

Adobe ha rilasciato una versione nativa per M1 di Photoshop a marzo, mentre un aggiornamento per Lightroom è arrivato a dicembre. Molti fotografi preferiscono ancora utilizzare Lightroom Classic, tuttavia, che Adobe l'ha mantenuta come app separata all'interno della suite Creative Cloud.

Sulla base dei risultati di un rapporto di benchmarking di terze parti commissionato dall'azienda, Adobe afferma che “la maggior parte delle operazioni in Lightroom Classic su un Mac M1“, inclusi l'avvio, l'importazione e l'esportazione, saranno “circa due volte più veloci” rispetto a quanto accadeva su un Mac con Intel equivalente.

Nel frattempo, una nuova funzione di miglioramento dell'immagine Super Resolution è stata aggiunta in questo aggiornamento è “più veloce di tre volte“. I benchmark sono stati eseguiti su laptop MacBook Pro da 13 pollici, uno con un processore M1 e l'altro con un Intel Core i5. Entrambi i PC avevano 16 GB di RAM ed erano collegati a un Apple Pro Display XDR.

Fra gli altri aggiornamenti di Lightroom troviamo la possibilità di specificare proporzioni personalizzate durante il ritaglio (invece di utilizzare lo strumento a mano libera) e una serie di nuovi predefiniti premium creati da fotografi professionisti. La collezione include opzioni per stili “cinematografici” e “futuristici”, nonché preimpostazioni di ritratti per varie tonalità della pelle. Queste aggiunte saranno disponibili sia in Lightroom che in Lightroom Classic su tutte le piattaforme.

App