Addio bruciature con Rilastil SPF 50+ in sconto del 49%!

Stanno arrivando le belle giornate e, già da questi assaggi di primavera, pensare di andare a spendere qualche ora al parco o al mare in compagnia sembra già il meglio da fare nel weekend. Ma c’è una cosa che non devi scordarti se vuoi goderti giornate fuori casa senza risentirne: acquistare una buona crema solare che si aggiri intorno ai 50 SPF. Per questo ti consigliamo una delle migliori in assoluto, specie se sei molto chiaro di carnagione o ha una pelle particolarmente delicata: stiamo parlando dell’ottima creama solare in stick Rilastil SPF 50+ in sconto del 49%. Se la acquisti ora, puoi portarla a casa ad appena 8,99€ invece di 17,99€.

Abbronzati ma senza rovinare la tua pelle con Rilastil SPF 50+ in stick

Come anticipato anche nella nostra introduzione, acquistare una buona crema solare, in particolare modo se hai una pelle sensibile ti permette di goderti al meglio il tempo speso al sole, con amici, parenti ma anche da solo! Tra le varie opzioni, lo stick ilastil SPF 50+ è una vera e propria manna dal cielo! Senza profumo, adatta alle zone delicate – per cui anche per il viso – resistente all’acqua e con lo 0% di parabeni: difficilmente potrai trovare di meglio e a questo prezzo stracciato!

Si tratta, in primis, di uno stick solare pensato per recarti zero problemi: è trasparente ed è utilizzabile su chiunque e ovunque nel corpo, evitando di creare quel fastidioso effetto oleoso delle vecchie creme solari. Non fa meno, è pensata per coprirti ore e ore senza smettere di prendersi cura della tua pelle, coprendoti al meglio da raggi UVB-UVA ma facendoti comunque abbronzare. Se acquisti la crema Rilastil SPF 50+ oggi, ti arriverà già per domani e potrai godertela in vista delle prossime giornate di festività! Non farti scappare lo sconto del 49%.