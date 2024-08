Addio al dolore agli occhi quando sei al PC grazie a questa LAMPADA (17€!)

Le lampade da monitor sono un vero e proprio game-changer per chi passa molto tempo davanti al computer, migliorando il benessere visivo, non occupando neanche spazio nella scrivania! Sebbene sono (spesso e volentieri) costose, grazie al codice “OTZEVSA7“, potrai pagare il modello BlitzMax solamente 17,49€, risparmiando il 50%!

Tutte le caratteristiche della lampada per monitor

Ideale per migliorare la tua esperienza lavorativa o di studio, questa lampada è progettata per fornire un’illuminazione ottimale, proteggendo al tempo stesso i tuoi occhi dalla fatica e dallo stress visivo. Con il suo design ottico asimmetrico evita che vi siano riflessi sullo schermo, salvaguardando la tua protezione visiva con la sua luce delicata!

Avrai cinque diverse temperature di colore tra cui scegliere, adattando il tutto alle tue esigenze specifiche, che si tratti di lavorare, studiare o rilassarti, regolando anche la luminosità di conseguenza. Per fare tutto ciò, vi sono i controlli touch che rendono l’uso della lampada estremamente semplice: con un solo tocco puoi regolare il tutto.

Per installarla non ti basterà far altro agganciarla al monitor grazie alla clip regolabile e l’angolo di illuminazione personalizzabile, i quali permettono di adattare la lampada a qualsiasi tipo di monitor. E si alimenta tramite una semplice porta USB, il che la rende estremamente versatile e facile da integrare in qualsiasi postazione, sia che la colleghi direttamente al PC, a una presa o al monitor stesso.

Ricorda di selezionare il codice sconto su Amazon per pagare questa lampada solo 17,49€, al posto dei classici 34,99€!