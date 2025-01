Addebito di 5mila euro confermato: la truffa dell'SMS svuota conto arriva in Italia

Una nuova truffa sta circolando in Italia. Si tratta di un SMS svuota conto che allerta l’utente di un falso addebito da 5mila euro per appropriarsi dei suoi dati personali e dettagli bancari. Questo tentativo di frode molto pericoloso sfrutta la paura e l’urgenza per indurre le vittime a compiere azioni affrettate e potenzialmente dannose.

Il meccanismo di questa truffa è tanto semplice quanto efficace. Tutto inizia con un messaggio allarmante che segnala l’addebito non autorizzato di 5mila euro sul conto dell’utente che lo riceve tramite SMS sul proprio smartphone. Questo messaggio include un link o un numero di telefono per bloccare immediatamente l’operazione.

Cliccando sul link o chiamando il numero di telefono, e seguendo le relative istruzioni, la vittima fornisce dati sensibili ai criminali o installa malware sul proprio dispositivo. In un caso o nell’altro, gli attaccanti riescono a ottenere i dati di accesso al conto corrente della vittima per prelevare realmente i suoi risparmi, mentre quest’ultima crede di bloccare una violazione.

SMS Svuota Conto: perché questa truffa funziona

La truffa dell’SMS Svuota Conto, come vengono spesso soprannominati questi tentativi di frode simili, funziona perché sfrutta diverse leve psicologiche favorevoli ai criminali e truffatori. La prima è la paura. La prospettiva di perdere una somma così importante genera panico.

La seconda leva psicologia è l’urgenza. Il messaggio suggerisce che bisogna agire immediatamente. Chi non lo farebbe di fronte alla potenziale perdita di 5mila euro? La terza e ultima leva è l’autorità. I truffatori, spacciandosi per istituti bancari o di sicurezza, generano fiducia e tranquillità nella vittima che segue le istruzioni alla perfezione.

Come proteggersi da questa truffa

Per evitare di cadere vittima della truffa dell’SMS svuota conto che si sta diffondendo in Italia è fondamentale:

mantenere la calma per non agire di impulso, anche quando siamo di fronte a messaggi allarmanti e all’apparenza urgenti; verificare direttamente contattando la propria banca attraverso i contatti ufficiali; non cliccare su link e non telefonare a numeri forniti in messaggi sospetti; aggiornare la sicurezza dei propri dispositivi installando antivirus e firewall aggiornati.

Ricordiamo che è ancora in corso la truffa svuota conto dell’SMS che ti avvisa in merito al credito residuo terminato.