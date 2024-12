Il tuo credito è a zero: la ricarica è una truffa svuota conto

Cosa fai solitamente quando ricevi un messaggio di avviso che il tuo credito residuo è esaurito? Probabilmente ti muovi subito per ricaricare il tuo credito residuo. Immagina però che quel messaggio non è stato inviato dal tuo operatore telefonico e il link non rimanda alla pagina ufficiale di ricarica. Ecco, questa è la nuova truffa svuota conto che si sta diffondendo sugli smartphone di tantissimi utenti.

La strategia dei criminali segue le modalità delle truffe di smishing, modificando solo l’esca. L’obiettivo è quello di spingere la vittima a ricaricare il proprio credito telefonico dalla pagina fake creata appositamente e raggiungibile dal link che si trova nel messaggio. In questo caso le conseguenze se si inseriscono i propri dati sono molto tristi.

Come funziona la truffa svuota conto del credito residuo esaurito

Vediamo come funziona la truffa svuota conto del credito residuo esaurito:

l’utente riceve un SMS che lo avvisa in merito al suo credito residuo in esaurimento; il messaggio invita il destinatario a effettuare una ricarica telefonica sul proprio numero per evitare di rimanere senza connessione; all’interno del messaggio c’è un link che indirizza la vittima a una pagina fraudolenta dove effettuare la fantomatica ricarica; inserendo dati personali, numero di telefono e dettagli di pagamento i cybercriminali ottengono accesso a informazioni sensibili e denaro; effettuando la ricarica la vittima non riceverà nulla sul proprio telefono, perdendo importanti somme di denaro.

Come difendersi da questa truffa

La truffa svuota conto del credito esaurito è particolarmente efficace per alcune strategie applicate dagli aggressori:

sfrutta ciò che è necessario per rimanere connessi con il mondo, il credito residuo;

genera un senso di urgenza per non rischiare di rimanere senza la possibilità di comunicare e navigare;

si diffonde tramite un SMS che sembra essere inviato dal proprio operatore telefonico grazie a speciali tecnologie e Intelligenza Artificiale.

Puoi difenderti da questa truffa non agendo mai sotto pressione, ma prendendoti il tempo per verificare l’avviso ricevuto. In caso di dubbi contatta il tuo operatore telefonico o verifica il tuo credito residuo tramite l‘app ufficiale o una chiamata al numero clienti.