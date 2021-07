La Action Cam 4K di Yantn EU è in offerta su Amazon a soli 71,49€. Attivando il coupon riesci ad avere uno sconto istantaneo del 35% e pagarla solo una frazione del prezzo di base.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

In vacanza con video e foto: con la Action Cam 4K puoi

La Action Cam 4K è un prodottino che è una favola: acquistarne una ti offre la possibilità di immortalare tutte le tue esperienza più stravaganze con zero difficoltà e praticità. Con dimensioni estremamente piccole, infatti, te la porti ovunque vai e la utilizzi senza restrizioni. Come mai? La fissi a qualunque cosa grazie agli appositi attacchi speciali.

Con la sua lente da 20 megapixel non ti fare problemi su qualità e risoluzione: i video e gli scatti sono salvati in qualità super 4K a 60 FPS. Praticamente quando li riguardi sarai di nuovo immerso negli scenari in cui hai scattato e registrato.

Compresi in confezione ci sono un comodo telecomando per gestirla a distanza, una borsa di trasporto e ben due batteria che ti assicurano un'autonomia più che sufficiente.

Hai ancora dubbi? La sfrutti finanche a contatto con l'acqua e in immersioni visto che è impermeabile fino a 40 metri di profondità. Accedi a un mondo di possibilità con le scene preimpostate così da avere tutto sotto controllo.

Acquista subito la tua Action Cam 4K su Amazon ad appena 71,49€. Non ti dimenticare di attivare il coupon per ottenere il super sconto, ma tieni presente che sono limitati quelli disponibili. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia. Se sei cliente Prime la ricevi in appena 48 ore. Se sei cliente standard, invece, scegli i punti di ritiro per non pagare nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica