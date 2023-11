Acquisti senza commissioni con Carta YOU di Advanzia

Sei stanco di dover fare i conti con commissioni annue e costi nascosti legati alla tua carta di credito? Advanzia Bank ha la soluzione perfetta per te: Carta YOU, un’innovativa proposta che promette di eliminare le commissioni per sempre. In soli 2 minuti, puoi avere accesso a un mondo di vantaggi finanziari senza precedenti.

Ecco i vantaggi chiave di Carta YOU

Carta YOU di Advanzia è la chiave per liberarti dalle fastidiose commissioni annuali. Dimentica le sorprese spiacevoli quando arriva il tuo estratto conto. Con Advanzia, zero commissioni annuali sono garantite per sempre. Avrai inoltre accesso a prelievi gratuiti da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Nessuna commissione nascosta.

Se sei un viaggiatore o fai spesso acquisti online internazionali, Carta YOU ti permette di comprare in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo senza commissioni aggiuntive sugli acquisti effettuati all’estero. Viaggi anche con tranquillità grazie all’assicurazione viaggio gratuita inclusa.

La flessibilità è la chiave di Carta YOU, che ti offre la possibilità di pagare in modo differito fino a 7 settimane senza alcun interesse. Non è nemmeno necessario cambiare banca, perché puoi continuare a utilizzare il tuo conto attuale e beneficiare di tutti i vantaggi esclusivi offerti da Advanzia Bank, banca che si distingue per essere specializzata in adeguato credito al consumo – oltre che per essere 100% online.

Carta YOU è una Mastercard Gold e in quanto tale potrai usufruire di tutti i vantaggi – oltre che la sicurezza – del circuito. Un modo comodo e sicuro di pagare, senza pensieri. Puoi richiedere Carta YOU direttamente online, in soli 2 minuti direttamente dalla pagina ufficiale di Advanzia Bank.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.