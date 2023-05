Acqua calda GRATIS con il solare termico fai da te: genialata in sconto

Un sistema decisamente efficace per ottenere acqua calda assolutamente gratis è quella del solare termico. Normalmente, serve affidarsi a professionisti del settore per installare un impianto, con tutti i costi accessori del caso. In pochi sanno che esiste anche un kit che puoi installare in totale autonomia e che addirittura funziona senza corrente elettrica: questo significa che puoi posizionarlo anche in posti dove manca l’elettricità.

Si tratta di un modello compatto, con serbatoio da 100 litri, ma che funziona perfettamente e non solo. Infatti, è fornito da una impresa italiana, che offre assistenza post vendita per aiutarti nella risoluzione dei problemi. Dalla sua, questo prodotto anche un prezzo estremamente competitivo.

Il kit si porta a casa con 399€ e arriva completo di tutto l’occorrente per l’installazione. Inoltre ci sono le istruzioni dettagliate che tu non dovrai far altro che seguire. Pochi step, anche divertenti, e potrai mettere a punto il tuo sistema per generare acqua calda completamente gratis grazie al sole. Per approfittarne finché in offerta basta completare l’ordine al volo direttamente da venditore super affidabile. Lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite. Fai in fretta, la disponibilità su eBay è limitata.

Con la bella stagione alle porte, è un peccato utilizzare il gas per produrre acqua calda. Peggio ancora, sfruttare il vecchio scaldabagno della casa delle vacanze. Con pochi euro, è possibile accedere a questo spettacolare sistema, che è disponibile anche con serbatoio più grande, e riuscire ad eliminare il fastidioso costo in bolletta. Del resto, perché pagare, se può pensarci il sole?

Con un kit fai da te come questo, basta un minimo di manualità per l’installazione, che può essere adattata anche a particolari contesti in cui manca completamente la corrente elettrica, grazie al particolare meccanismo di funzionamento brevettato.

Non perdere l’occasione del momento, la bella stagione è ormai alle porte. Dota la tua casa di un sistema per generare acqua carda tramite il solare termico. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Lo prendi da eBay a 399€, ma solo finché in promozione: scorte limitate, è fra i prodotti più venduti del momento nella sua categoria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.