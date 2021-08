Acer Nitro è disponibile su Amazon a un prezzo speciale. Approfittando dell'offerta a tempo lo puoi acquistare a soli 189,90€ e riceverlo a casa in men che non si dica. È una promozione veramente conveniente visto che ti fa risparmiare ben 60 euro sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Un monitor per PC amatissimo: è proprio Acer Nitro

Acer Nitro è uno di quei monitor sempreverde che viene amato da tutti. Ammesso che tu non sia in cerca di risoluzioni avanzatissime, ma bensì voglia fare un semplice upgrade, questo dispositivo non può che fare al caso tuo.

Con un pannello da 27 pollici ti offre una visione veramente ampia: con una sola occhiata tieni tutto sotto controllo, il che è l'ideale in gaming. Il display, in particolar modo, è un IPS Full HD da 165 Hz, è dotato di tutte le tecnologie più all'avanguardia per offrirti un'esperienza degna di nota e priva di problematiche.

Con gli speaker integrati non hai bisogno di fare secondi acquisti visto che hai già tutto a portata di mano. Ti farà piacere sapere, poi, che non manca il supporto all'HDR per ottenere dei colori ancora più realistici e vividi e goderti tutti i tuoi titoli preferiti nei migliori dei modi.

Sei interessato? Allora acquista subito il tuo monitor per PC firmato Acer Nitro su Amazon a soli 189,90€. Lo ricevi a casa in appena uno/due giorni lavorativi se sei abbonato a Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite. Hai la possibilità di pagarlo in un'unica rata o scegliere la rateizzazione di Cofidis tra le modalità di pagamento.

