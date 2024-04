Acer Aspire 1, prezzo top su Amazon: Intel Core i5, 16GB di RAM e Wi-Fi 6

L’Acer Aspire 1 è un laptop estremamente performante, perfetto per chi cerca una soluzione mid-range orientata alla produttività. Oggi è in offerta su Amazon a meno di 600€, grazie ad un robusto sconto sul suo prezzo di lancio.

Equipaggiato con il potente processore Intel Core i5-12450H di dodicesima generazione, questo notebook garantisce elevate prestazioni per tutte le tue attività quotidiane, dalla navigazione web alla gestione di software impegnativi. Il supporto di 16 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 32 GB, e un’ampia capacità di archiviazione di 1024 GB su SSD PCIe NVMe, assicura una risposta rapida e fluida del sistema anche con molteplici applicazioni aperte.

Il display da 15,6 pollici IPS Full HD LED LCD del Acer Aspire 5 offre un’esperienza visiva superiore con colori vivaci e dettagli nitidi. Non mancano diversi assi nella manica interessanti, come la tecnologia Acer Color Intelligence, progettata per ottimizzare la qualità dell’immagine proteggendo al contempo la tua vista durante l’uso prolungato. Inoltre, il design a bordi sottili massimizza lo spazio visivo, rendendo il lavoro e l’intrattenimento più immersivi.

La connettività è un altro punto di forza di questo modello. Con il supporto per Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda, il segnale wireless è forte e stabile. Il notebook dispone anche di numerose porte, inclusa Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 e HDMI 2.1, che permettono di collegare facilmente dispositivi esterni e display 4K per un multitasking efficiente.

Non perdere questa offerta sbalorditiva e fallo subito tuo a solamente 599€!