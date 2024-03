Acer Aspire 1 in offerta ad un prezzo wow: tuo a soli 269€

L’Acer Aspire 1 si presenta come una soluzione ideale per chi cerca un notebook affidabile e conveniente, ora disponibile al prezzo di appena 269,00€, grazie a uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 349€. Questo PC portatile combina prestazioni solide con caratteristiche progettate per migliorare l’esperienza utente in diversi contesti, dall’apprendimento online al lavoro da remoto, fino all’intrattenimento domestico.

Dotato di un processore Intel Celeron N4500 e scheda grafica Intel UHD, l’Acer Aspire 1 offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione di documenti e la riproduzione di contenuti multimediali. La memoria RAM da 4 GB DDR4, espandibile fino a 8 GB, assicura una fluidità di esecuzione delle applicazioni, mentre i 128 GB di memoria eMMC offrono spazio sufficiente per documenti, foto e video.

Il display da 15.6″ Full HD rappresenta un altro punto di forza di questo notebook, garantendo immagini brillanti e dettagliate. Il design a bordi sottili massimizza lo spazio di visualizzazione, mentre la tecnologia Acer BlueLightShield protegge gli occhi dall’esposizione alla luce blu nociva, riducendo l’affaticamento visivo durante l’utilizzo prolungato.

La connettività è garantita dal Wi-Fi 5 (802.11ac), che assicura un segnale wireless forte e stabile, mentre la webcam HD integrata e i due microfoni rendono le videochiamate più chiare e fluide, migliorando la comunicazione a distanza.

In termini di connettività hardware, il laptop offre una vasta gamma di porte, tra cui USB 3.2 per trasferimenti dati rapidi, USB 2.0 per la connessione di dispositivi esterni e un’uscita HDMI, utile per collegare il notebook a monitor o proiettori per presentazioni o sessioni di intrattenimento su schermi più grandi.

Insomma, si tratta di un’eccellente soluzione entry-level con un rapporto qualità-prezzo davvero invidiabile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito!