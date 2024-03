AAWireless: la RIVOLUZIONE per gli utenti Android Auto!

L’adattatore AAWireless è unico nel suo genere, in quanto il solo ad offrire un’app per aggiornamenti firmware e personalizzazioni, guadagnandosi un punteggio di 4.5/5.0 dalla comunità di Google Play e con oltre 250.000 utenti attivi. In particolare, AAWireless costruisce un ponte wireless tra il tuo telefono e il sistema di infotainment. Questo piccolo adattatore si inserisce nella porta USB, proprio come faresti normalmente con il tuo telefono. Da quel momento in poi, non dovrai più cercare un cavo o riconnettere tutto. Il tuo telefono si connette automaticamente ad Android Auto e diventa completamente wireless.

Inoltre, AAWireless presenta la peculiarità di essere prodotto in Europa, contrariamente alla maggior parte dei gadget che vengono fabbricati in Cina. Grazie al trasferimento della produzione in Europa l’anno scorso, l’azienda olandese ha guadagnato maggiore controllo sul processo produttivo e ha potuto migliorare la qualità complessiva. Con un processo più efficiente e una nuova rete logistica, l’azienda è riuscita a ridurre il prezzo di $10.

La storia di AAWireless ha inizio nel 2019, quando Chiel Prins (CTO) ed Emil Borconi-Szedressy (CEO) creano un prototipo di ciò che ora conosciamo come l’adattatore AAWireless per Android Auto. Avviano una campagna IndieGogo, che riceve un sostegno travolgente da parte di oltre 70.000 sostenitori.

Non mi sarei mai aspettato che il progetto si sarebbe sviluppato in questo modo. Era un problema che ci infastidiva personalmente, ma evidentemente ci sono milioni di persone che provano lo stesso.

Ha dichiara il CTO Chiel Prins. Finora, l’azienda ha spedito più di 275.000 unità in tutto il mondo.

Grandi sconti in arrivo!