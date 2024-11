A soli 599€, la MSI Claw è il miglior regalo che tu ti possa fare (Amazon)

La MSI Claw (modello A1M-239IT) è una console portatile che ridefinisce il concetto di gaming in movimento. Con uno sconto del 33% e un prezzo di 599€, questa piccola meraviglia tecnologica offre prestazioni di alto livello racchiuse in un design compatto e portatile, perfetto per i gamer più appassionati.

Il suo schermo da 7 pollici Full HD con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e il 100% della gamma sRGB ti regala colori vividi e fluidità estrema, rendendo ogni gioco una vera esperienza visiva. Alimentata dal processore Intel Core Ultra 7 155H, questa console gestisce senza problemi anche i titoli più esigenti, offrendo una potenza che si traduce in velocità e reattività. La GPU Intel Arc, combinata con 16GB di RAM LPDDR5 e un SSD PCIe 4.0 da 512GB, assicura performance grafiche eccellenti e spazio sufficiente per una vasta libreria di giochi.

Lo standard WiFi 7 di ultima generazione garantisce connessioni stabili e veloci, mentre la batteria da 53Wh offre un’autonomia sufficiente per lunghe sessioni di gioco. Con Windows 11 Home preinstallato, la MSI Claw è pronta per il multitasking e per supportare qualsiasi esigenza, sia in ambito ludico che professionale.

Il design ergonomico e la custodia inclusa rendono questa console non solo un concentrato di potenza, ma anche un compagno di viaggio ideale. Non perdere l’occasione di avere una delle migliori console portatili sul mercato ad un prezzo eccezionale: mettila subito nel carrello per risparmiare!