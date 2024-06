64GB a soli 12€: prezzaccio per le due chiavette SanDisk su Amazon!

Lo spazio disponibile non è mai sufficiente ma, grazie a questo incredibile sconto Amazon, potrai ampliarlo con pochi spicci. Con soli 12,99€, infatti, potrai acquistare ben 2 chiavette USB targate SanDisk, da ben 32GB l’una. In altre parole, avrai 64GB di spazio in totale!

Tutte le caratteristiche delle chiavette USB

Con una capacità di archiviazione di 32GB per ciascuna chiavetta, avrai spazio sufficiente per conservare foto, musica, documenti e molto altro. Il doppio pack ti permette di raddoppiare la tua capacità di archiviazione, assicurandoti di avere sempre a disposizione lo spazio necessario per i tuoi file multimediali preferiti, i backup importanti o i documenti di lavoro. E potrai, inoltre, organizzare i tuoi file in modo più efficiente.

Le due chiavette godono di un’interfaccia USB 2.0, la quale permette di raggiungere velocità di trasferimento elevate, spostando i tuoi file in pochi secondi e senza lunghe attese. Questo significa che potrai risparmiare tempo e aumentare la tua produttività, semplificando il tuo lavoro quotidiano, rendendo il passaggio di documenti di lavoro o universitari che siano istantaneo.

Un’altra caratteristica fondamentale è il software SanDisk SecureAccess incluso, che ti permette di proteggere i tuoi file sensibili con una password, garantendo che i tuoi dati rimangano al sicuro da accessi non autorizzati. Potrai creare una cartella protetta per l’accesso ai tuoi file, condividendo le chiavette USB in completa sicurezza e mantenendo la tua privacy.

Le chiavette SanDisk Cruzer Snap sono anche compatibili con vari sistemi operativi come Windows, macOS, Linux e smartphone attraverso un adattatore, rendendo facile collegarle a qualsiasi computer

Non cancellare più file importanti per far spazio ai nuovi, ma archiviali grazie a queste due pendrive SanDisk a soli 12,99€, al posto dei classici 18,99€!