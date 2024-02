41% di SCONTO FULMINANTE su eBay per Samsung Galaxy A34 5G (-194€)

Quest’oggi eBay è pronto a sorprenderti con una offerta senza precedenti in ambito mobile: il popolarissimo mediogamma Android Samsung Galaxy A34 5G è in vendita al prezzo più basso di sempre.

Complice uno scioccante sconto immediato del 41% che ti permette di risparmiare ben 194€ – il prezzo di un comune budget phone Android -, il telefono di Samsung può essere tuo alla cifra di appena 275€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 72 ore.

Il super mediogamma Samsung Galaxy A34 5G è in caduta libera su eBay del 41%

Samsung Galaxy A34 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista: è presente un pannello Super AMOLED da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, 8GB di RAM e velocissima e 256GB di memoria interna espandibile, una mega batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida e un comparto fotografico di qualità.

A tal proposito, come ogni smartphone Samsung che si rispetti, anche il Galaxy A34 5G è perfetto per scattare foto di altissimo livello e registrare video a risoluzione elevata; il modulo fotografico triplo, infatti, è capeggiato da un sensore principale da 48MP.

Sarebbe un gravissimo errore lasciarsi scappare l’eccellente mid-range di Samsung in offerta su eBay a questo prezzo; mettilo subito nel carrello di eBay per riceverlo a casa in appena 72 ore e senza costi di spedizione extra.