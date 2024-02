400 capsule caffè Borbone miscela Rossa per A Modo Mio a soli 62€ su eBay (CODICE SCONTO)

Siete in possesso di una macchina da caffè Lavazza A Modo Mio, ma non volete fare a meno del vostro caffè preferito Borbone? Oggi vi parliamo di un’offerta presente su eBay che riguarda la bellezza di ben 400 capsule Borbone miscela Rossa. Grazie allo sconto del 25% già applicato al prezzo di listino e a un ulteriore sconto di 5 euro applicabile con il codice sconto PSPRFEB24, il prezzo finale è di soli 62,99 euro, ovvero appena 15 centesimi a cialda.

400 capsule caffè Borbone miscela Rossa a un prezzo incredibile

Caffè Borbone miscela rossa è nato per chi ama un caffè robusto e denso, dal sapore forte e deciso, insomma per chi vuole dal caffè una carica di energia. Il gusto robusto e intenso nasce dal dosaggio accuratamente studiato e quindi perfetto delle migliori qualità di caffè meticolosamente studiate da caffè Borbone.

Grazie a questa incredibile doppia offerta su eBay vi portate a casa ben 400 capsule Borbone miscela Rossa per Lavazza A Modo Mio al prezzo di soli 62,99 euro invece di 90,72 euro. Non dimenticate di inserire il codice sconto PSPRFEB24 prima di procedere con l’acquisto. Ricordate, infine, che le consegne sono gratuite e rapide in tutta Italia e sono garantite da un venditore super affidabile che ha il 99,6% di feedback positivi su quasi 195mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.