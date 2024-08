4 videocamere di sicurezza a soli 47€? Su Amazon è tutto possibile!

Se sei alla ricerca di un sistema di sicurezza per la tua casa o il tuo ufficio, Amazon ha una fantastica offerta sulle videocamere di sicurezza per interni YI Home Camera 2K. Attualmente, puoi acquistare un set di quattro videocamere a soli 47,99 euro, rispetto al prezzo originale di 59,99 euro, grazie a un coupon sconto del 20%. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera migliorare la sicurezza dei propri spazi a un prezzo estremamente conveniente.

Videocamere di sicurezza YI Home Camere 2K: 4 per una sicurezza a 360 gradi

Le videocamere YI Home Camera 2K sono note per la loro qualità video ad alta definizione, con una risoluzione 2K che garantisce immagini nitide e dettagliate. Questo è particolarmente utile per identificare volti o oggetti, un aspetto cruciale in caso di eventi imprevisti. Ogni videocamera è dotata di un obiettivo grandangolare che copre un’ampia area, riducendo il numero di dispositivi necessari per monitorare un’intera stanza.

Oltre alla qualità video, queste videocamere sono equipaggiate con tecnologia di visione notturna, che consente di sorvegliare i tuoi ambienti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie agli infrarossi integrati, le videocamere YI Home Camera 2K possono catturare immagini chiare anche al buio, offrendo una protezione continua 24 ore su 24. Presente anche l’integrazione con l’intelligenza artificiale che permette di riconoscere con precisione persone, veicoli o animali e di ridurre in modo significativo i falsi allarmi.

Un altro vantaggio di questo sistema è la funzionalità di rilevamento del movimento e del suono. Le videocamere inviano notifiche istantanee al tuo smartphone ogni volta che rilevano un’attività sospetta, permettendoti di reagire immediatamente. Inoltre, con l’app YI Home, disponibile per dispositivi iOS e Android, puoi accedere ai video in tempo reale o rivedere le registrazioni salvate direttamente dal tuo telefono.

L’installazione delle videocamere YI Home Camera 2K è semplice e non richiede competenze tecniche particolari. Possono essere facilmente montate su pareti o soffitti, o semplicemente posizionate su una superficie piana. Grazie alla connettività Wi-Fi, le videocamere si integrano senza problemi con la tua rete domestica, permettendoti di monitorare la tua casa anche quando sei lontano.

In conclusione, l’offerta di Amazon per il set di quattro videocamere YI Home Camera 2K a soli 47,99 euro è un’opportunità da non perdere per chi cerca un sistema di sicurezza affidabile e di alta qualità. Con un risparmio del 20% rispetto al prezzo originale, questa promozione rende la sicurezza accessibile a tutti. Non lasciartela sfuggire!