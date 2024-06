32 pollici, 170Hz e 2K: questo incredibile MONITOR è in offerta a 219€!

Stai per dare il benvenuto a un nuovo, incredibile protagonista nella tua postazione da gaming: un monitor che porterà la tua esperienza di gioco a un livello mai visto prima. Dimenticati i monitor di bassa qualità che penalizzano le tue avventure videoludiche: un pannello di alta gamma è la chiave per immergerti completamente nei tuoi mondi virtuali preferiti. E questo di KTC le ha davvero tutte! Ma prima di scoprire i dettagli, ti basterà sapere che il prezzo è di soli 219,99€ grazie allo sconto e al coupon selezionabile su Amazon.

Tutte le caratteristiche del monitor da gaming

Dimenticati l’affaticamento degli occhi anche durante le sessioni di gioco più intense. Il design curvo di questo monitor renderà il tuo campo visivo ampio, riducendo lo sforzo e permettendoti di goderti al massimo ogni avventura virtuale.

Con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, permette di apprezzare ogni dettaglio delle immagini, rendendo testi, immagini e video più definiti e chiari. Questa maggiore risoluzione è particolarmente vantaggiosa per giochi, film e altre applicazioni multimediali in cui la qualità visiva è cruciale.

E con una frequenza di aggiornamento di 170Hz, è davvero perfetto per i gamer più esigenti, con un tempo di risposta di 1ms che assicura immagini senza alcuna sfocatura anche nelle scene più concitate. Inoltre, è anche compatibile con le tecnologie FreeSync e G-Sync, che eliminano lo screen tearing e lo stuttering per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Infine, è dotato di un supporto regolabile che permette di inclinare e ruotare lo schermo per una visione confortevole in ogni situazione. È anche compatibile con lo standard VESA, consentendo di montarlo facilmente a parete per risparmiare spazio sulla scrivania.

Con questo monitor, le tue sessioni di gaming non saranno più le stesse. Prendilo a soli 219,99€ e dimentica il prezzo classico di 299,99€ (ma ricorda di selezionare il coupon).