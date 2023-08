3 soluzioni per uno smart working in totale sicurezza

Lavorare da casa come freelance o in smart working è sicuramente molto comodo e piacevole, ma purtroppo nasconde dei pericoli che vengono spesso presi alla leggera. In questo articolo vedremo 3 soluzioni per lavorare in totale sicurezza e protezione contro qualsiasi minaccia online possa mettere in pericolo te, la tua privacy e i tuoi dispositivi.

La prima soluzione è affidarsi a un sistema di difesa professionale contro i pericoli del web. Ci sono tantissime applicazioni serie in grado di fermare qualsiasi minaccia. Tuttavia, ce n’è una che è perfetta per chi lavora da casa. Stiamo parlando di NordVPN, oggi al 68% di sconto e 3 mesi gratis grazie alla promo Back to School. Ma cosa ha di tanto particolare?

Innanzitutto, offre una potente VPN che migliora la tua connessione grazie ai suoi server che forniscono una larghezza di banda illimitata. Inoltre, avendo la possibilità di cambiare posizione virtuale e indirizzo IP, metti al sicuro le tue informazioni e quelle che gestisci a livello professionale. Infine, la crittografia AES 256 bit rende anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita.

Smart Working in sicurezza: altre 2 soluzioni essenziali

Abbiamo appena visto una soluzione indispensabile per assicurarti uno smart working protetto. Ma quali sono le altre due? Acquistando NordVPN Piano Completo al 68% di sconto con 3 mesi gratis, ti assicuri un’altra soluzione fondamentale. Si tratta di NordPass, un password manager di ultima generazione che archivia e protegge le tue credenziali di accesso personali e di lavoro.

L’app multidispositivo ti permette di averle a portata di click o di tap su tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, la compilazione automatica facilita molto il tuo lavoro migliorandone la produttività. Inoltre, inclusa nel prezzo, hai anche la terza soluzione. Stiamo parlando di NordLocker, un sistema di archiviazione in cloud da 1TB che ti permette di caricare qualsiasi file e accedervi da qualunque dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.