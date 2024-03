200 capsule compostabili caffè Borbone miscela Rossa per A Modo Mio a un prezzo MAI VISTO

Siete in possesso di una macchina da caffè Lavazza A Modo Mio, ma non volete fare a meno del vostro caffè preferito Borbone? Oggi vi parliamo di un’offerta presente su eBay che riguarda la bellezza di ben 200 capsule Borbone miscela Rossa compostabili. Grazie allo sconto del 22% già applicato al prezzo consigliato e a un ulteriore sconto di 4,12 euro applicabile con il codice sconto MARZO24, il prezzo finale è di soli 37,12 euro, ovvero appena 18 centesimi a capsula.

200 capsule compostabili caffè Borbone miscela Rossa a un prezzo incredibile

Caffe dal gusto e dall’aroma del tradizionale ed inimitabile espresso napoletano. Caffè Borbone, sempre più green poiché dopo la cialda compostabile con incarto riciclabile, arriva la capsula smaltibile nell’umido, ideale per la concimazione dei terreni. La prima e, al momento, unica capsula compostabile lanciata dal brand è la “Don Carlo” Miscela Rossa che, non solo non inquina, ma regala nuova linfa ai terreni. La soluzione ideale, per chi ama la natura e non intende rinunciare al gusto del vero espresso napoletano.

Grazie a questa incredibile doppia offerta su eBay vi portate a casa ben 200 capsule compostabili Borbone miscela Rossa per Lavazza A Modo Mio al prezzo di soli 37,12 euro. Non dimenticate di inserire il codice sconto MARZO24 prima di procedere con l’acquisto. Ricordate, infine, che le consegne sono gratuite e rapide in tutta Italia e sono garantite da un venditore super affidabile che ha il 99,5% di feedback positivi su quasi 198mila recensioni.