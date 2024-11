20% di sconto immediato sui Creative Zen Air Pro: auricolari TWS impeccabili

Le cuffie Creative Zen Air Pro sono disponibili su Amazon al prezzo speciale di 39,99€ grazie a un coupon del 20% di sconto. Questi auricolari true wireless offrono un’esperienza audio di alta qualità, con Bluetooth 5.3 LE Audio per una trasmissione stabile e senza ritardi, supportato dai codec LC3+ (ULL), LC3, AAC e SBC.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida permette di eliminare i suoni indesiderati, garantendo un’immersione totale nella musica o nei podcast preferiti.

Non manca, ovviamente, nemmeno una modalità ambiente, che consente di restare consapevoli dell’ambiente circostante con un semplice tocco, ideale per chi ha bisogno di ascoltare i suoni esterni senza togliere le cuffie. Inoltre, la resistenza agli spruzzi con certificazione IPX5 le rende perfette per le attività sportive o per affrontare condizioni atmosferiche avverse.

La durata della batteria è sufficientemente robusta, con fino a 9 ore di autonomia per singola carica e un totale di 33 ore grazie alla custodia di ricarica. I driver dinamici da 10 mm offrono un suono potente e dettagliato, mentre i sei microfoni integrati, alimentati da intelligenza artificiale, garantiscono chiamate nitide anche in ambienti rumorosi, migliorate dalla tecnologia di rete neurale profonda (DNN).

Approfitta di questa offerta e porta a casa le Creative Zen Air Pro per un’esperienza di ascolto superiore a un prezzo eccezionale. Non perdere questa occasione su Amazon!