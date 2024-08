2 lampadine WiFi con 16 Milioni di colori in SCONTO a SOLI 15€

Approfitta subito di questa interessantissima promozione che ti permette di avere una casa ancora più intelligente senza spendere chissà quanti soldi. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello queste 2 lampadine WiFi a soli 15,72 euro, invece che 22,99 euro. Per averle a questa cifra applica il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto già applicato sul prezzo di listino del 25% più un ulteriore ribasso con il coupon del 10% per un risparmio davvero bello grande. Con queste due lampadine puoi far diventare ogni stanza del colore che vuoi e puoi controllare le luci di casa da remoto e con la voce.

2 lampadine WiFi a prezzo shock su Amazon

Non ci sono dubbi, il prezzo di queste 2 lampadine WiFi è davvero ridicolo, da non farselo scappare per nessun motivo. Installarle è semplicissimo, le agganci come quelle tradizionali, scarichi sul tuo smartphone o tablet l’app dedicata gratuitamente e le connetti alla rete WiFi in pochi passaggi.

Potrai così controllare le luci di tutte le stanze anche mentre sei fuori casa, oppure puoi usare la voce con Alexa e Google Assistant. Puoi impostare un timer in modo che si accendano o si spengano in determinati orari. Inoltre ha una tecnologia che gli permette di cambiare colore a ritmo di musica. Parlando di colori, ne puoi scegliere 16 milioni diversi.

Insomma una vera forza a un prezzo conveniente. Quindi non aspettare che sia tardi, vai ora su Amazon e acquista le tue 2 lampadine WiFi a soli 15,72 euro, invece che 22,99 euro. Per averle a questa cifra applica il coupon visibile in pagina. Se concludi l’ordine subito le riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.