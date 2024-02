2 lampadine intelligenti a PREZZO WOW, casa domotica a 10€ su Amazon

Se vuoi avere una casa smart o più smart di quella che è già, non devi spendere chissà quanto. Se vai su Amazon ad esempio puoi mettere nel tuo carrello queste 2 lampadine intelligenti a soli 10 euro circa, invece che 16,99 euro. Per averle a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina.

Come puoi vedere in questo momento puoi avvalerti di un ribasso del 40% che porta il rezzo a terra e ti fa risparmiare un bel po’. E poi con queste due lampadine smart puoi dare un tocco di colore alle tue stanze.

2 lampadine intelligenti colorate e luminose

Non è fantastico entrare in casa e dire semplicemente: “Alexa accendi la luce del salotto” per vedere illuminarsi la stanza? Lo puoi fare perché queste 2 lampadine intelligenti sono compatibili con i comandi vocali (anche Google Home). E non serve nient’altro che collegarle alla tua rete WiFi.

Puoi inoltre modificarne il colore e la temperatura, scegliendo tra una luce calda e una luce fredda, da 2700 K fino a 6500 K, con luminosità dal 1% al 100%. Puoi impostare un timer di accensione e spegnimento e controllarle quando non sei a casa con lo smartphone.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo non è il nostro alleato. Quindi fiondati su Amazon e acquista le tue 2 lampadine intelligenti a soli 10 euro circa, invece che 16,99 euro. Per averle a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

