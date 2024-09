Con le lampadine WiFi TP-Link ogni stanza ha un colore diverso (2Pz 15€)

Dai un tocco di tecnologia, innovazione e colore alle tue stanze con delle lampadine smart che puoi controllare da remoto e con i comandi vocali e che ora costano pochissimo. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello queste 2 lampadine WiFi TP-Link a soli 15,99 euro, invece che 19,99 euro.

Si tratta di un’offerta al tempo e dunque dovrai sbrigarti. Grazie allo sconto del 20% sul prezzo originale hai un notevole risparmio e puoi acquistare uno dei prodotti più venduti su Amazon a pochissimo. Puoi mettere queste lampadine intelligenti in ogni stanza di casa tua per rendere tutto smart e per colorare le stanze come vuoi, anche ognuna diversa dall’altra.

Lampadine WiFi TP-Link per una casa più domotica

Per avere una casa domotica non serve spendere chissà quanti soldi. Con le lampadine WiFi TP-Link sarai già a metà dell’opera. Innanzitutto sono semplicissime da installare e configurare. Le agganci come una classica lampadina e le colleghi alla tua rete WiFi scaricando gratuitamente l’app dedicata e seguendo i pochi passaggi lì descritti.

Potrai così accenderle e spegnerle anche quando sei distante e modificare la luminosità, la temperatura e i colori scegliendo tra 16 milioni disponibili. Puoi impostare un timer in modo che la luce si accendono si spenga in determinati orari e puoi monitorare il consumo energetico. Inoltre offrono una modalità che simula la tua presenza in casa per evitare che qualcuno possa avere l’idea di introdursi furtivamente. E poi sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Davvero un’occasione strepitosa e per non rischiare di perderla dovrai essere velocissima. Quindi prima che il prezzo salga vai su Amazon e acquista le tue 2 lampadine WiFi TP-Link a soli 15,99 euro, invece che 19,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.