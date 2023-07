2 caricatori USB VELOCISSIMI al prezzo di 1: BOMBA Amazon

I caricatori per smartphone e tablet chissà perché spariscono sempre e poi ormai spesso non li trovi nelle confezioni dei dispositivi che acquisti. Ma oggi puoi rimediare a entrambi i problemi con pochissimi soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 2 caricatori USB Voltme a soli 14,99 euro, invece che 18,74 euro.

Già il prezzo originale non è altissimo ma con questo ulteriore sconto sono da prendere senza pensarci due volte. In pratica al prezzo di uno ne avari invece ben due. Sono molto pratici e occupano pochissimo spazio. E poi hanno una ricarica super veloce.

2 caricatori USB per smartphone e iPhone

Con questi caricatori puoi alimentare sia gli smartphone Android che gli iPhone come ad esempio il nuovo iPhone 14 Pro Max, che come dicevo prima, non ha il caricatore in confezione. Offrono una ricarica velocissima da 20 W con Power Delivery 3.0 che in soli 15 minuti di ricarica ti permette ad esempio di ascoltare musica per più di 8 ore.

Grazie al suo design minimal, leggero e compatto lo puoi portare sempre con te. Occupa poco spazio e anche una volta infilato nella presa di corrente non è ingombrante. In più è dotato di diverse protezioni, come il controllo della temperatura, che ne garantiscono un utilizzo molto sicuro.

Che aspetti dunque? La promozione non potrà durare per sempre, anzi sparirà da un momento all’altro. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi 2 caricatori USB Voltme a soli 14,99 euro, invece che 18,74 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.