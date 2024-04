110€ di SCONTO IMMEDIATO su eBay per la POTENTISSIMA soundbad Panasonic da 160W

Ti sei appena reso conto che gli speaker della tua smart TV nuova non sono poi così potenti? Nessun problema: quest’oggi eBay è pronto a risolvere i tuoi problemi con la potentissima soundbar Panasonic da 160W in super sconto.

Sfruttando il calo di prezzo del 33% e l’aggiuntivo codice coupon “PSPAPR24” del valore di 10€, il dispositivo a marchio Panasonic è attualmente in vendita al prezzo shock di appena 189€ – parliamo di un risparmio immediato di 110€.

La soundbar di Panasonic da 160W non è mai stata così conveniente su eBay

La soundbar del colosso hi-tech ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: il profilo sottile e compatto include una coppia di subwoofer integrata con tecnologia Bass Boost inclusa, ideale per spingere al massimo le basse frequenze e dar vita così a un groove irresistibile; c’è anche il supporto alla funzione Virtual Surround e la modalità Cinema per incrementare il realismo del suono riprodotto.

Il design sobrio e dal forte sapore premium ti permette di affiancare la soundbar a qualsiasi tipologia di smart TV, di qualunque marca, dandoti inoltre la possibilità di poggiarla su un mobile da TV oppure di fissarla alla parete. Con la connettività Bluetooth integrata poi utilizzare la smart TV come sistema audio per le tue playlist su smartphone e tablet, mentre l’ingresso ottico/ARC la rende compatibile con qualsiasi smart TV.

Non solo hai a disposizione lo sconto immediato del 33%, ma puoi aggiungere anche un ulteriore calo di 10€ con il codice coupon “PSPRAPR24”; prendi questa occasione al volo e sfrutta la consegna rapida in 48 ore inclusa nel prezzo.