11 strumenti per aiutarti con i tuoi buoni propositi per il nuovo anno

Il fatidico momento di prepararsi a creare una buona lista di buoni propositi si avvicina, ma il solo pensiero non è sufficiente a crearne una davvero valida che poi si seguirà davvero nel tempo.

Per evitare che tutti i buoni propositi vadano persi in poco tempo, alcune piattaforme aiutano a mantenere organizzati i propri pensieri e a rendere reale tutto quello che si vuole realizzare nel 2025. Ci sono infatti 11 strumenti utili per creare e tenere traccia dei propri buoni propositi.

Nuovo anno nuova vita: il supporto di Notion

Lasciarsi il vecchio anno alle spalle ed entrare nel nuovo anno è sempre il modo migliore per andare a creare una nuova versione di se stessi, sia per raggiungere obiettivi lavorativi che personali. Tutto questo significa una cosa sola: è il momento giusto per creare la propria lista dei buoni propositi per poi seguirla durante tutto il nuovo anno. Tenere traccia di questi desideri e renderli reali nella quotidianità è sicuramente più importante del solo pensiero di scriverli.

Quando si crea una lista dei buoni propositi, si cerca di includere tutto ciò che non si è riusciti a raggiungere nel vecchio anno, oltre a nuovi obiettivi. È importante comprendere quanto sia efficiente utilizzare uno strumento che possa tenere traccia di tutto questo, rendendo i propri obiettivi più organizzati e visibili. Questo aiuta a non mettere da parte la lista dei buoni propositi dopo pochi mesi.

Per iniziare questo lavoro, è possibile sfruttare 11 dei migliori strumenti disponibili, tra cui Notion. Notion è uno strumento versatile utilizzato per diverse finalità, come inserire appunti di lavoro, scrivere testi per lo studio, creare progetti creativi o aggiungere liste di ogni genere. Per quanto riguarda i buoni propositi, Notion permette di compilare la propria lista e sfruttare tutte le funzionalità per visionare gli obiettivi raggiunti, aggiungere appunti e ricordare determinate date, soprattutto se si va a sfruttare la sincronizzazione con Notion Calendar. Questo aiuta a programmare le proprie giornate, aumentare la produttività e la concentrazione.

Inoltre, Notion offre un accesso gratuito già di per sé completo, ma per chi cerca funzionalità extra, è disponibile un abbonamento a pagamento. È possibile scaricare Notion dagli store di riferimento per iOS e Android.

Habatica: come tenere traccia dei buoni propositi

Scrivere la lista dei buoni propositi è solo il primo passo. La realtà è che per realizzare tutti i propositi per il nuovo anno è fondamentale lavorare sulle abitudini quotidiane. Spesso è necessario monitorare le proprie azioni e trovare il giusto equilibrio per modificare le abitudini sbagliate e introdurre quelle corrette.

In questo contesto, lo strumento Habitica può essere di grande aiuto. La sua interfaccia permette di monitorare le proprie azioni sfruttando un sistema di gioco a livelli. Nella pratica, è possibile portare il proprio personaggio a raggiungere progressi e salire di livello, spronandosi così a mettersi in gioco sia nella vita reale che nell’app.

Accedendo ad Habitica, è possibile impostare il livello di difficoltà e creare le proprie abitudini, rendendo il processo di miglioramento personale più coinvolgente e motivante.

Things 3 e Todoist: liste e produttività

Per chi è alla ricerca di uno strumento che si basa sulla possibilità di creare elenchi delle cose da fare, la piattaforma Things 3 è sicuramente immancabile. Offre numerose funzionalità che permettono di creare elenchi per qualsiasi attività, diventando il supporto giusto per segnare tutto ciò che si vuole raggiungere durante la giornata. Tra le varie funzioni, è possibile aggiungere appunti sulle sottovoci per evitare di rendere una lista troppo lunga e confusionaria, gestendo in modo più semplice le attività primarie e secondarie. Tuttavia, questa applicazione è disponibile solo per dispositivi Apple.

Invece, sia su Android che su Apple, un’altra applicazione utile per creare liste delle cose da fare è Todoist. Con la sua interfaccia intuitiva ma ricca di funzionalità, Todoist supporta coloro che cercano una guida per raggiungere i propri obiettivi. Tra le note positive di Todoist c’è la possibilità di spuntare le voci e aggiungere attività ricorrenti, anche le più semplici, rendendola ideale per tenere traccia dei propositi per il nuovo anno ogni giorno.

Inoltre, l’app è particolarmente consigliata per chi utilizza Google Calendar, poiché è possibile sincronizzarlo con Todoist per pianificare le attività in modo semplice e diretto, senza perdere di vista nessun obiettivo.

Todoist è disponibile per iOS e Android e offre un accesso gratuito, con molte funzionalità extra a pagamento.

Spendee: gestire le spese

Oltre alle applicazioni che possono aiutare a rendere reale e tenere traccia di tutta la lista dei buoni propositi per il 2025, esistono strumenti specifici che permettono di concentrarsi su un singolo obiettivo, ideale per chi ha obiettivi più mirati, come la gestione delle spese. Infatti, se si è alla ricerca di un’applicazione che consenta di migliorare le abitudini di spesa e tenere traccia delle proprie uscite ed entrate, Spendee è sicuramente uno strumento utile.

Questa applicazione offre una serie di funzionalità avanzate che permettono di monitorare le spese quotidiane, creare budget personalizzati e analizzare le proprie abitudini finanziarie attraverso grafici e report dettagliati. Inoltre, Spendee supporta la sincronizzazione con i conti bancari, rendendo ancora più semplice la gestione delle finanze personali.

Nello specifico, l’applicazione permette di classificare le diverse spese, aggiungere abbonamenti e pagamenti ricorrenti, e inserire il proprio guadagno per assicurarsi di non spendere più di quanto si guadagna. Tutto questo consente di monitorare e avere una visione più chiara del tipo di spese effettuate durante l’anno e, se necessario, migliorare eventuali abitudini scorrette.

Pensieri ed elenchi su Google Keep e Diario

Oltre alle applicazioni che aiutano a creare la lista dei buoni propositi o a ottenere una visione generale e visiva di determinati obiettivi, come quello delle spese, è indispensabile utilizzare anche app come Google Keep. L’applicazione permette di annotare i propri pensieri ogni volta che è necessario ed è utile anche per il benessere mentale e il controllo dei propri pensieri e umore. Aiuta a comprendere il proprio stato mentale e a trovare il giusto equilibrio, permettendo di vedere come ci si sentiva durante un determinato periodo e se ci si sta muovendo nella giusta direzione.

Lo stesso vale per l’app Diario, che grazie alle diverse funzionalità presenti permette di tenere traccia di tutti i pensieri giornalieri, con la possibilità di aggiungere anche note vocali e immagini. Creare una traccia di pensieri e umori permette di avere una visione chiara del proprio stato mentale nel tempo. Questo processo aiuta a identificare eventuali cambiamenti nel proprio umore e a comprendere meglio le proprie emozioni.

Sfruttare app come Google Keep o Diario è particolarmente utile per scrivere i propri pensieri e poi riflettere sulle proprie esperienze quotidiane, riconoscere i progressi fatti e individuare aree in cui si desidera migliorare. In questo modo, le applicazioni diventano uno strumento prezioso per il benessere mentale e per mantenere un equilibrio emotivo.

Fitness= Strong, Strava e MyFitnessPal

Uno degli obiettivi presenti nella lista dei buoni propositi, che accomuna quasi tutta la popolazione, è il benessere fisico. Per questo, ci sono tre app importanti da tenere in considerazione: Strong, Strava e MyFitnessPal. Queste app sono strumenti eccellenti per tenere traccia dei progressi in palestra e per monitorare il rapporto con il cibo.

Strong è ideale per chi desidera seguire un programma di allenamento strutturato, permettendo di registrare ogni esercizio e di monitorare i progressi nel tempo. Strava, invece, è perfetta per gli appassionati di corsa e ciclismo, offrendo la possibilità di tracciare percorsi, tempi e prestazioni, e di condividere i risultati con una comunità di utenti. MyFitnessPal, infine, è un’app completa per la gestione della dieta e dell’attività fisica, permettendo di registrare l’apporto calorico giornaliero e di monitorare l’andamento del peso.

Tuttavia, è importante ricordare che, per raggiungere obiettivi di benessere fisico in modo efficace e sicuro, il consulto di un professionista rimane sempre la scelta più valida. Un personal trainer o un nutrizionista possono fornire un supporto personalizzato e professionale, adattando i consigli e i programmi alle esigenze specifiche di ciascuno. Le app possono essere un valido complemento a questo supporto professionale, offrendo strumenti utili per monitorare i progressi e mantenere alta la motivazione, ma non dovrebbero mai sostituire il parere di un esperto.

App per la salute e l’attività di Apple

Infine, per un controllo generale della salute, sono disponibili per i dispositivi Apple le app Salute e Attività. Queste due app aiutano a tenere traccia di diversi aspetti delle proprie abitudini, come il sonno o i passi giornalieri. Nello specifico, questi dati permettono di comprendere meglio le proprie abitudini e, se necessario, di migliorarle. Le app sono disponibili su iPhone con numerose funzionalità integrate di iOS.

In ogni caso, indipendentemente dal fatto che si voglia migliorare la propria salute, essere più produttivi o altro ancora, queste applicazioni aiutano a tenere traccia dei buoni propositi. Creare una traccia più concreta oltre i propri pensieri è il metodo giusto per raggiungere davvero tutti gli obiettivi durante il nuovo anno.