10 serie TV in arrivo a novembre 2024 da vedere assolutamente

Novembre 2024 sarà un mese particolarmente ricco di serie TV. In arrivo tantissimi titoli davvero interessanti, ma in questo articolo ci concentreremo solo sulle 10 che devi assolutamente vedere. Si tratta di un concentrato di intrattenimento da programmare lungo tutti i giorni del prossimo mese ormai alle porte.

Netflix è la piattaforma che questa volta fa da protagonista con ben 5 titoli su 10. Puoi abbonarti a un prezzo di soli 14,90€ al mese grazie a Intrattenimento Plus di Sky in offerta speciale. Si tratta di un’ottima occasione per assicurarti un autunno davvero speciale.

Se la curiosità sta prendendo il sopravvento, dai un’occhiata a tutte le novità in arrivo su Netflix a novembre 2024 tra Serie TV e Film! Ce n’è davvero per tutti. Ma ora vediamo quali sono le 10 serie TV da guardare tutto d’un fiato a novembre 2024.

Le 10 Serie TV in arrivo a novembre 2024 da vedere

Concentriamoci ora sulle 10 serie TV in arrivo a novembre 2024 che devi assolutamente vedere e non puoi perderti:

7 novembre 2024 Nati per i riflettori (Netflix): giovani aspiranti celebrità affrontano sfide e drammi mentre cercano di conquistare il mondo dello spettacolo Citadel: Honey Bunny (Prime Video): spie d’élite affrontano una nuova pericolosa missione globale ricca di intrighi e colpi di scena

8 novembre 2024 Cada Minuto Cuenta (Prime Video): un thriller che segue una corsa contro il tempo per salvare molte vite in pericolo nelle situazioni più estreme Operazione Banco Central (Netflix): dei criminali pianificano una spettacolare rapina in uno dei centri finanziari più sicuri del mondo La Cage (Netflix): un dramma incentrato su lotte personali, prigionia e redenzione, tutto ambientato in un contesto brutale

13 novembre 2024 Bad Sisters (Apple TV+): il gruppo di sorelle più famose delle serie TV sono legate da un segreto mortale cercando di sopravvivere alle conseguenze di una morte sospetta

14 Novembre 2024 Cross (Prime Video): l’investigatore Alex Cross deve affrontare casi complessi legati al crimine e al potere

18 novembre 2024 Landman (Paramount+): un dramma che esplora due mondi pericolosi: quello del petrolio e quello dell’energia, dove non mancano battaglie economiche e ambientali

28 novembre 2024 The Madness (Netflix): un uomo in fuga deve cercare a tutti i costi di dimostrare la sua innocenza mentre scopre una cospirazione pericolosa