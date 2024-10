10 prodotti per la casa: elettrodomestici e non solo in gran sconto Amazon

Come ogni weekend su Amazon si registrano ribassi interessanti e convenienti sui prodotti dedicati alla casa. Elettrodomestici di piccola e grande portata da usare in tutta comodità. Grandi marche che sono sinonimo di qualità per avere a disposizione solo il meglio sebbene la spesa è ridotta. Se sei interessato non te li perdere e opta per le diverse modalità di pagamento: per alcuni di questi sono presenti i pagamenti rateizzati senza interessi.

10 prodotti da acquistare questo weekend su Amazon: la lista

Dedicati a tutti gli aspetti della casa, i prodotti in sconto su Amazon sono tantissimi. Ecco i 10 migliori che puoi acquistare subito con un click.

Diffusore di oli Essenziali con capienza da 450ml per inserire i tuoi aromi preferiti e rendere la casa profumatissima. Gestibile tramite telecomando con 7 LED colorati al suo interno. PREZZO di 17,09€ con sconto del 22%.

Electrolux Asciugatrice 8Kg, modello EDH4825TW e Classe energetica A++ con sistema a pompa di calore. Disponibile al PREZZO di 439,99€ con sconto del 49%.

Oral-B iO 3, spazzolino elettrico ricaricabile con custodia da viaggio e dentifricio. Sistema per una pulizia profonda e smart per un igiene orale sensazionale. Disponibile al PREZZO di 69,99€ con sconto del 42%.

YISORA aspirapolvere senza fili con accessori inclusi per 6 modalità in 1. Autonomia da 40 minuti e potente aspirazione per eliminare ogni genere di sporco. Disponibile al PREZZO di 89,99€ con sconto del 50%.

Moulinex Easy Fry Compact, friggitrice ad aria con cestello da 3L e design salvaspazio. Display LED touch con 10 programmi preimpostati. Disponibile al PREZZO di 59,99€ con sconto del 40%.

HAUSHOF StainZapper Pro, lavatappeti portatile con sistema di doppio contenitore per acqua pulita e raccolta dei liquidi. Ideale per divani, letti ma anche auto e moquette. Disponibile al PREZZO di 99,99€ con sconto del 23%.

Ariete 447 Gratì 2.0 , Grattugia elettrica con sistema ricaricabile e rullo in acciaio inox. Disponibile al PREZZO di 31,99€ con sconto del 16%.

Kalopsia Deumidificatore Portatile Elettrico con contenitore da 50L e sistema smart ecologico. Gestibile con varie velocità e timer integrato da 24H. Disponibile al PREZZO di 387,16€ con sconto del 10%.

Raelunyi Ferro da stiro verticale con design pieghevole per occupare il minimo spazio. Ideale sia da usare in casa che da poetare in viaggio con un unico bottone e adatto a varie tipologie di stoffa. Disponibile al PREZZO di 22,50€ con sconto del 37%.

TP-Link Tapo P105, sistema di prese smart in confezione da 2 pezzi da usare per una casa connessa e compatibile con assistenti vocali e applicazione su smartphone. Disponibile al PREZZO di 18,99€ con sconto del 24%.