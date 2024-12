Migliori VPN per Modern Warfare (Call of Duty) 2024

Perché usare una VPN per giocare a Call of Duty Modern Warfare? Le risposte sono diverse e tutte comportano un vantaggio concreto per i giocatori. Una VPN non solo protegge la propria connessione da attacchi hacker, ma permette anche di mascherare il proprio indirizzo IP per una maggiore privacy e sicurezza. Per i platinatori seriali e i completisti più incalliti, una VPN consente di accedere a diverse bot lobby, così da sbloccare in modo più immediato i vari obiettivi del gioco, oltre ad accedere a server meno affollati in altre aree geografiche, per usufruire di un’esperienza di gioco più fluida, con valori di ping e lag inferiori.

Per scegliere la migliore VPN per Call of Duty sono diversi i fattori a cui prestare attenzione. Velocità, lag, stabilità, numero di server disponibili e dislocazione geografica, nonché la presenza di server dedicati al gaming, sono gli elementi chiave da tenere in considerazione. In questa guida abbiamo esaminato le migliori alternative presenti sul mercato, basando la nostra valutazione su rigidi criteri che illustreremo in un’apposita sezione. Grazie alle informazioni fornite e alle soluzioni presentate, ogni utente potrà scegliere la no lag VPN per MW3 più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Perché usare una VPN per Call of Duty Modern Warfare

Come accennato nell’introduzione, sono diversi i motivi per usare una VPN con Call of Duty Modern Warfare. Vediamo adesso nello specifico quali sono i vantaggi di una virtual private network nel titolo di punta di Infinity Ward:

Riduzione di ping e lag, i nemici numero uno dei gamer online. Una velocità di connessione non ottimale infatti rischia di compromettere l’intera esperienza di gioco, visti i ritmi frenetici che caratterizzano Call of Duty Modern Warfare e la precisione richiesta per primeggiare negli scontri online. Una VPN può ridurre in modo drastico ping e lag, consentendo agli utenti di connettersi a server di gioco più vicini o meno affollati , così da ridurre i tempi di risposta della connessione. Inoltre, molti provider offrono server dedicati al gaming, in grado di offrire prestazioni ancora migliori nei ritmi serrati dei vari scontri. Una connessione più fluida, con valori di ping e lag inferiori, si traduce in reazioni a schermo più rapide e performance migliori, elementi fondamentali per sconfiggere gli avversari.

i nemici numero uno dei gamer online. Una velocità di connessione non ottimale infatti rischia di compromettere l’intera esperienza di gioco, visti i ritmi frenetici che caratterizzano Call of Duty Modern Warfare e la precisione richiesta per primeggiare negli scontri online. Una VPN può ridurre in modo drastico ping e lag, , così da ridurre i tempi di risposta della connessione. Inoltre, molti provider offrono server dedicati al gaming, in grado di offrire prestazioni ancora migliori nei ritmi serrati dei vari scontri. Una connessione più fluida, con valori di ping e lag inferiori, si traduce in reazioni a schermo più rapide e performance migliori, elementi fondamentali per sconfiggere gli avversari. Accesso a contenuti con geolimitazioni : alcuni server offrono modalità di gioco, skin o eventi disponibili solo in specifiche aree geografiche o Paesi. Grazie a una VPN, è possibile accedere a tutti i server di MW modificando in modo virtuale la provenienza della propria connessione. L’accesso all’intera rete di server del titolo pubblicato da Activision permette inoltre di trovare server meno affollati e bot lobby, sfruttando così la presenza di avversari meno esperti per arricchire il proprio bottino di trofei e non solo.

: alcuni server offrono modalità di gioco, skin o eventi disponibili solo in specifiche aree geografiche o Paesi. Grazie a una VPN, modificando in modo virtuale la provenienza della propria connessione. L’accesso all’intera rete di server del titolo pubblicato da Activision permette inoltre di trovare server meno affollati e bot lobby, sfruttando così la presenza di avversari meno esperti per arricchire il proprio bottino di trofei e non solo. Protezione della privacy: il gaming online mette a rischio privacy e dati personali. La VPN maschera il proprio indirizzo IP reale , così da garantire l’anonimato più totale e proteggere i propri dati da occhi indiscreti. Usare una VPN con Modern Warfare online contrasta potenziali intrusioni nel proprio sistema, protegge i dati personali dell’utente ed evita il tracciamento delle proprie attività online.

il gaming online mette a rischio privacy e dati personali. La , così da garantire l’anonimato più totale e proteggere i propri dati da occhi indiscreti. Usare una VPN con Modern Warfare online contrasta potenziali intrusioni nel proprio sistema, protegge i dati personali dell’utente ed evita il tracciamento delle proprie attività online. Evitare attacchi DDoS e throttling: l’adrenalina e la frenesia di una sessione online con MW possono svanire in un attimo a causa di un attacco DDoS (Distributed Denial of Service), un attacco informatico che consiste nel tempestare di richieste un server fino a non renderlo più operativo. Le VPN proteggono gli IP degli utenti, rendendoli così immuni agli attacchi DDoS, contrastando dunque i tentativi dei cybercriminali di interrompere la connessione. Una VPN è inoltre la soluzione ideale alle limitazioni di banda applicate dai vari ISP, ossia i fornitori di servizi Internet, che riducono in alcuni casi la velocità di connessione durante le attività online che consumano molta banda, come il gaming online. Questo fenomeno, noto come throttling, è aggirabile in un lampo una volta connessi al server di una VPN, dato che il traffico verrà reindirizzato verso quest’ultimo, bypassando il server del proprio ISP, rendendo vane le limitazioni di banda applicate.

Migliori VPN per Modern Warfare (Call of Duty) 2024

In questa sezione della nostra guida analizzeremo le migliore VPN presenti oggi sul mercato per il re degli FPS online, presentandone le caratteristiche principali, nonché i vari pro e contro. Tutte le VPN sono state analizzate secondo rigidi criteri di cui parleremo più avanti.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6700+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

NordVPN è tra le migliori VPN oggi presenti sul mercato. La soluzione offerta da Nord Security è molto apprezzata anche dai gamer grazie alle sue elevate prestazioni e alla sicurezza garantita. Con una rete di oltre 6900 server in 111 Paesi, questa VPN consente di connettersi senza problemi alle lobby di tutto il mondo.

In ambito gaming, l’adozione del protocollo NordLynx basato su WireGuard garantisce prestazioni ottimali su velocità e stabilità della connessione. Tutto questo si traduce in valori di ping e lag molto ridotti, per la massima reattività nelle fasi più concitate delle proprie sfide online. NordVPN garantisce la massima protezione ai propri utenti, tutelandoli da attacchi DDoS e data leak, oltre che dalle limitazioni della larghezza di banda imposte dagli ISP.

Anche i dati di login a Modern Warfare sono al sicuro grazie a NordVPN, che avvisa gli utenti in caso di presenza dei propri dati di accesso su siti classificati come pericolosi. Il servizio consente la connessione simultanea di massimo 10 device.

Pro Prestazioni ottimali di velocità e stabilità grazie al protocollo NordLynx

Rete server di grandi dimensioni e dislocata in tutto il mondo

Protezione avanzata contro attacchi DDoS e utilizzo della crittografia AES-256 bit

Compatibilità con più dispositivi, compresi router e console

Funzionalità CyberSec integrata per bloccare annunci e malware in entrata

Policy no-log più assoluta per il massimo anonimato degli utenti Contro Costo degli abbonamenti di poco superiore alla concorrenza

Assenza di server specifici dedicati al gaming

Massimo 10 dispositivi collegabili alla VPN in simultanea

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark è una tra le migliori soluzioni per giocare a Call of Duty con una VPN. Il servizio garantisce ai propri utenti velocità, sicurezza e stabilità, grazie agli oltre 3200 server sparsi in 100 Paesi, ideale per accedere a bot lobby in qualsiasi parte del mondo.

Questo provider non prevede limiti alle connessioni simultanee di device, il che rende possibile la condivisione del proprio account con parenti o amici. La tecnologia WireGuard utilizzata da Surfshark garantisce elevate velocità e latenza ridotta, per godersi appieno ogni fotogramma di gioco senza alcun rallentamento. In termini di sicurezza, la crittografia AES-256 bit tutela i dati degli utenti, anche da DNS leak, mentre la funzione di rotazione degli IP evita che le connessioni siano vulnerabili ad attacchi DDoS.

Pro Dispositivi illimitati connessi in simultanea, che rende possibile la condivisione degli account

Configurazione intuitiva anche per gli utenti meno esperti

Oltre 3200 server dislocati in ben 100 Paesi

Compatibile anche con console Xbox e PlayStation

Sicurezza degli utenti garantita contro gli attacchi DDoS grazie alla crittografia AES-256

Uso della tecnologia WireGuard per velocità e affidabilità ottimali della connessione Contro Prestazioni di velocità di poco inferiori rispetto ad alcuni competitor, come NordVPN

Assenza di server dedicati al gaming

Numero di opzioni pensate per il gaming inferiore rispetto ad altre VPN

ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN è una delle VPN per Call of Duty più veloce oggi presente sul mercato. Grazie a una rete dislocata in 105 Paesi e al protocollo proprietario Lightway, ExpressVPN offre velocità molto elevate e latenza minima, con valori di ping bassissimi, il tutto a vantaggio di un’esperienza di gaming online più fluida che mai. ExpressVPN consente la connessione massima di 5 device per account.

La sicurezza dei gamer è garantita dalle funzioni di mascheramento dell’IP, che consentono l’accesso a bot lobby e proteggono i device da attacchi DDoS, perdite DNS e altri rischi per la sicurezza online. ExpressVPN è inoltre in grado di aggirare il throttling imposto dagli ISP e adotta una rigorosa politica no-log per il massimo anonimato degli utenti. Inoltre, la funzione Threat Manager impedisce ai device di comunicare con i server presenti nella “blocklist”, aggiornata di continuo, di tracker e siti dannosi del provider. In questo modo, ExpressVPN impedisce ai tracker pubblicitari di raccogliere informazioni sulla navigazione e proporre annunci basati sulle ricerche.

Pro Una delle VPN più veloci sul mercato

Funzione Threat Manager contro la raccolta di informazioni per fini pubblicitari

Rete globale che copre ben 105 Paesi

Funzionalità di sicurezza avanzate per la massima protezione dei dati

Politica di no-log per garantire il totale anonimato agli utenti

Interfaccia semplice da utilizzare e configurazione intuitiva anche su console Contro Limite di 5 dispositivi collegabili allo stesso momento

Assenza di server dedicati al gaming

Abbonamento mensile meno conveniente rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato

NoLag VPN

NoLag VPN 4.1 🇮🇹 Posizioni server in Italia: 0 🌍 Server: 23 paesi 📱 Massimo dispositivi: 1 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso entro 7 giorni 💻 Compatibilità: Android, iOS 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 62% PROVALA SUBITO

NoLag VPNsi presenta sul proprio sito come la miglior VPN per Modern Warfare. Come spiegato sulla homepage del provider, a differenza di tutte le VPN standard, NoLag VPN reindirizza solo una parte della connessione dell’utente sui propri server. In questo modo, stando a quanto afferma il provider, si ottengono gli stessi vantaggi di una VPN, ma si riducono lag e ping, vista la quantità minore di dati che passa lungo i server della VPN.

I server di NoLag VPN sono situati in posizioni strategiche in tutto il mondo, così da consentire agli utenti di accedere alle lobby più semplici e far man bassa di vittorie e trofei. Oltre alle solite funzioni di sicurezza offerte dai provider, come la protezione dagli attacchi DDoS e il mascheramento dell’indirizzo IP, NoLag VPN offre la funzione Geofence che permette di configurare un confine digitale che impedisce la connessione a server al di fuori dall’area delimitata dall’utente, in modo da ridurre il ping e trovare le partite più facili.

Pro VPN ottimizzata per Call of Duty Modern Warfare, con particolare enfasi su prestazioni e velocità

Riduzione del ping grazie al meccanismo di trasferimento dei dati adottato dal provider

Accesso semplificato alle lobby più semplici, grazie al posizionamento strategico dei server

Protezione garantita contro attacchi DDoS, leak DNS e altre minacce informatiche

Funzionalità Geofence per limitare l'ambito geografico dei server a cui connettersi

Nessun aumento riscontrato di latenza e ping nei test Contro Assenza di funzionalità di sicurezza, come kill switch o protezione contro malware

Votata solo al gaming, quindi non ideale per altri usi, a differenza di altre VPN

Supporto limitato per Xbox e PlayStation

Proton VPN

ProtonVPN 3.9 🇮🇹 Server in Italia: 10 server a Milano ⚙️ Numero di server: 1.600 🌍 Aree geografiche: 85 🗺️ Paesi: 65 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Svizzera 🔥Offerte attive: SCONTO fino al 50% Prova l'offerta

Proton VPN offre un ottimo equilibrio tra sicurezza avanzate, prestazioni e convenienza. Infatti, il piano gratuito non prevede alcun limite di dati, il che consente di utilizzare questa VPN con Call of Duty in un numero illimitato di sessioni. Degli 8600 server in 112 Paesi offerti da Proton VPN, il piano gratuito consente di accedere solo ad alcuni in Paesi selezionati, con il limite di un solo dispositivo.

Passando invece ai piani premium, Proton VPN offre la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi, criptando il traffico con tecnologie come AES-256 o ChaCha 20. La protezione da attacchi DDoS è presente sia nel piano gratuito sia in quelli premium. Tuttavia, le funzioni di sicurezza più avanzate, come kill switch e protezione dai data leak, sono a esclusivo appannaggio degli utenti a pagamento. Oltre alla rigida politica di no-log, da segnalare anche la presenza della funzione VPN Accelerator, che consente di aumentare la velocità della connessione, oltre alla stabilità e affidabilità della stessa, per sessioni online con COD più fluide e stabili.

Pro Piano gratuito ideale per sfide online con Modern Warfare, al sicuro da attacchi DDoS

Politica di no-log per il massimo anonimato degli utenti

Rete server ampia e ben distribuita in tutto il mondo

Possibilità nei piani premium di collegare fino a 10 dispositivi allo stesso momento

Funzione VPN Accelerator per aumentare velocità e stabilità della connessione

Utilizzo di protocolli di sicurezza avanzati e affidabili, anche nel piano gratuito Contro Velocità e funzioni di sicurezza limitate nel piano gratuito

Assenza di server specifici dedicati al gaming

VPN più complessa da configurare specie su console, vista l'assenza di un'app dedicata a Xbox o PlayStation

CyberGhost

CyberGhost 4.1 🇮🇹 Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost fornisce server ottimizzati e dedicati al gaming a tutti gli appassionati di Call of Duty Modern Warfare e non solo. In questo modo, il servizio offre ping molto bassi e lag quasi assenti, per un’esperienza di gioco più reattiva che mai.

Con una rete server suddivisa in modo strategico in 126 città e 200 Paesi, CyberGhost offre ottime prestazioni di velocità e affidabilità, oltre alla possibilità di accedere a server dislocati in Paesi noti per la presenza delle bot lobby più facili. Oltre alla vastità della rete server, il protocollo WireGuard garantisce velocità ottimali e quasi sempre costanti, ideali per il gaming. In termini di sicurezza, CyberGhost sfrutta la crittografia AES-256 per la massima protezione dei dati, oltre a integrare un kill switch e la protezione contro IP/DNS leak e attacchi DDoS. Cyberghost è compatibile con le console di ultima generazione di casa Sony e Microsoft.

Pro Vasta rete di server, che comprende server ottimizzati per il gaming

Funzionalità di sicurezza avanzate, come kill switch e protezione da DNS leak

Garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni

Politica no-log rigorosa per la massima privacy degli utenti

Compatibile con le console di ultima generazione

Presenza di server nei Paesi noti per le bot lobby più facili Contro Funzionalità di sicurezza meno avanzate rispetto a NordVPN

Prestazioni poco affidabili sui server più lontani

Limite di connessione di 7 dispositivi allo stesso momento

Come ottenere Bot Lobby con una VPN

L’accesso alle bot lobby è molto diffuso tra i giocatori di Call of Duty. Queste lobby infatti sono composte perlopiù da avversari poco esperti o da bot controllati da intelligenza artificiale, dunque sono ideali per migliorare le proprie statistiche, allenarsi o sbloccare trofei o achievement multiplayer.

Gli algoritmi di matchmaking di Call of Duty tengono conto anche conto della posizione geografica dei giocatori, ed è qui che entra in gioco una VPN. Con questa soluzione infatti è possibile mascherare la propria posizione e connettersi a lobby in Paesi o aree geografiche con giocatori di livello inferiore o un gran numero di bot controllati dall’IA. Quindi, per accedere a una bot lobby è sufficiente scaricare e installare una VPN di buona qualità, connettersi a un server in una posizione nota per la presenza di bot lobby e avviare Call of Duty: le probabilità che l’algoritmo di matchmaking indirizzi l’utente verso lobby meno competitive saranno di gran lunga superiori.

Da quali Paesi collegarsi

Una volta visto come funziona l’algoritmo di matchmaking di Modern Warfare e in che modo l’uso di una VPN consente di accedere a bot lobby, scopriamo in quali Paesi trovare queste lobby meno competitive.

Turchia, Europa dell’Est, Sud America, Medio Oriente e Sud-Est asiatico sono aree geografiche note per offrire lobby meno competitive o con elevata presenza di bot, a causa di una base utenti meno attiva. La connessione a un server della propria VPN dislocato in una di queste regioni aumenterà le possibilità di accedere a lobby con un livello di sfida inferiore mediante il sistema di matchmaking.

Tuttavia, la connessione a un server così lontano potrebbe creare problemi di latenza o stabilità della connessione, pertanto è fondamentale affidarsi a una VPN di qualità premium, come quelle presenti nella nostra classifica. Un consiglio finale è quello di tenere conto del fuso orario e scegliere una località in cui sia notte, poiché la maggior parte dei giocatori starà dormendo e così sarà più semplice trovare lobby meno competitive e affollate.

Criteri per scegliere la Migliore VPN per Modern Warfare

Per stilare la nostra classifica delle migliori VPN per Modern Warfare, ci siamo basati su criteri rigidi così da individuare le migliori soluzioni oggi presenti sul mercato. Ecco i criteri di cui abbiamo tenuto conto:

Velocità e latenza : la velocità è fondamentale per un’esperienza di gioco ottimale. La velocità di download garantita dal provider dovrebbe essere superiore ai 50 Mbps, con un ping al di sotto dei 50 ms, per una latenza minima. Protocolli come WireGuard e Lightway sono ideali per ridurre lag e sfruttare connessioni rapide e stabili.

: la velocità è fondamentale per un’esperienza di gioco ottimale. La velocità di download garantita dal provider dovrebbe essere superiore ai 50 Mbps, con un ping al di sotto dei 50 ms, per una latenza minima. Protocolli come WireGuard e Lightway sono ideali per ridurre lag e sfruttare connessioni rapide e stabili. Server e ottimizzazione : la presenza di una vasta rete di server dislocati in tutto il mondo consente di accedere a Paesi diversi, trovare con più facilità bot lobby e ridurre la latenza. Alcune VPN offrono server dedicati al gaming, ottimizzati per garantire prestazioni superiori nel gaming online competitivo.

: la presenza di una vasta rete di server dislocati in tutto il mondo consente di accedere a Paesi diversi, trovare con più facilità bot lobby e ridurre la latenza. Alcune VPN offrono server dedicati al gaming, ottimizzati per garantire prestazioni superiori nel gaming online competitivo. Protezione della privacy : crittografia avanzata, politiche di no-log certificate e kill switch sono tutte funzioni di sicurezza indispensabili per tutelare la propria privacy durante le sessioni di online con Modern Warfare. Questi strumenti proteggono inoltre la propria connessione da attacchi DDoS, leak e mantengono i dati più importanti lontani da hacker e occhi indiscreti.

: crittografia avanzata, politiche di no-log certificate e kill switch sono tutte funzioni di sicurezza indispensabili per tutelare la propria privacy durante le sessioni di online con Modern Warfare. Questi strumenti proteggono inoltre la propria connessione da attacchi DDoS, leak e mantengono i dati più importanti lontani da hacker e occhi indiscreti. Compatibilità con più dispositivi : la possibilità di installare e configurare senza particolari patemi una VPN su più dispositivi è un altro criterio fondamentale da tenere in considerazione. La scelta dovrebbe ricadere su un provider che offra il proprio servizio su PC, console e router, per sfruttare i vantaggi delle VPN su più device senza alcun problema.

: la possibilità di installare e configurare senza particolari patemi una VPN su più dispositivi è un altro criterio fondamentale da tenere in considerazione. La scelta dovrebbe ricadere su un provider che offra il proprio servizio su PC, console e router, per sfruttare i vantaggi delle VPN su più device senza alcun problema. Rapporto qualità-prezzo: il costo di un servizio VPN è un fattore decisivo. Le VPN premium offrono piani di abbonamento flessibili, adatti a vari budget, così da soddisfare quanti più utenti possibili. Alcuni provider offrono anche account gratuiti, seppur limitati su prestazioni e funzionalità di sicurezza. Nella nostra valutazione abbiamo tenuto anche conto della presenza di politiche di rimborso, che consentono agli utenti di provare il servizio, scoprirne funzionalità e caratteristiche e scegliere la VPN ideale per le proprie esigenze.

Riepilogo

In questa guida abbiamo illustrato i vantaggi che offre l’uso di una VPN con Call of Duty Modern Warfare. Oltre a garantire una maggiore sicurezza, mettendo al riparo la propria connessione da attacchi DDoS e non solo, una VPN consente di accedere a lobby meno frequentate o con giocatori meno esperti, così da aumentare le proprie statistiche e ottenere trofei e achievement in modo molto più agevole. Inoltre, l’uso dei server ottimizzati per il gaming offerti dai vari provider garantisce la riduzione di ping e lag, per un’esperienza di gioco più fluida e immersiva.

Una volta visti i vantaggi offerti dalle VPN con COD, abbiamo voluto presentare la nostra classifica delle migliori VPN da utilizzare con il titolo di spicco di Activision. Ogni servizio è stato esaminato con grande attenzione, sulla base di rigidi criteri a cui abbiamo dedicato un’intera sezione della nostra guida. In questo modo, abbiamo messo a disposizione di tutti gli utenti le informazioni necessarie per scegliere la migliore VPN per Call of Duty Modern Warfare, non solo al fine di aumentare le statistiche, ma anche per migliorare l’esperienza di gioco, tutelando al contempo i propri dati e la privacy.

Domande frequenti sulle Migliori VPN per Modern Warare (Call of Duty) Come trovare bot lobby MW3? Per trovare bot lobby in MW3 la soluzione migliore è l’uso di una VPN, che consente di connettersi a server dislocati in regioni meno competitive, “ingannando” l’algoritmo di matchmaking del gioco. Cambiare infatti la propria posizione geografica virtuale, aumenta le possibilità di accedere a lobby con avversari meno forti, come quelle presenti in Medio Oriente o Europa dell’Est. Rischio il ban a usare una VPN su COD? L’uso di Call of Duty con una VPN non comporta il ban automatico in quanto non viola la Politica di sicurezza e penalizzazioni di Call of Duty.

Tuttavia, l’uso di una VPN al fine della manipolazione del sistema di matchmaking potrebbe comportare la segnalazione del proprio account. Activision inoltre potrebbe prendere provvedimenti in caso di utilizzo di VPN gratuite, che, a causa delle frequenti disconnessioni e della scarsa sicurezza offerta, sono considerate anomale dal sistema di gioco e possono comportare il ban. Per questo è consigliabile optare per una VPN affidabile e premium, scegliendo magari una di quelle presentate nella nostra guida.