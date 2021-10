Grazie ai giochi per console si possono vivere esperienze spericolate che non si avrebbe l'opportunità di replicare nella vita di tutti i giorni, e tra queste c'è la possibilità di sbizzarrirsi al volante senza alcun limite, ecco perché abbiamo stilato una guida sul miglior volante per PS4.

Il settore videoludico simula da anni le realtà più disparate, così da permetterti di viverle direttamente seduto sul divano di casa: che sia l'esperienza di un viaggio in un'epoca remota, di una guerra sanguinosa o di una corsa in auto, le console sono capaci di creare ambienti sempre più immersivi per gli utenti mediante una tecnologia sofisticata a loro supporto.

Molte persone sono interessate a vivere l'esperienza elettrizzante di una guida senza limiti, che è oggi possibile grazie a un integrazione perfetta che esiste tra software e hardware montati sulle console, frutto di una ricerca in campo tecnologico che va avanti da anni, in cui Sony ha investito in modo particolare per una delle sue console di punta, la PS4.

I giochi sono in grado di simulare in modo iper realistico e in alta risoluzione la pista, ma, se non bastasse il mondo virtuale, il volante per console è ciò che fa per te. Potrai impugnare un volante in pelle costruito per darti l'impressione di essere nella tua auto sportiva o addirittura in una Formula 1, tutto comodamente da casa tua. Potrai sperimentare gli stili di corsa in cui vorresti misurarti e gareggiare in velocità in ogni momento, vivendo un'esperienza unica.

I volanti per PS4 sono costruiti in modo da imitare in tutti gli aspetti i volanti delle automobili. Essi hanno una struttura ergonomica, sono rivestiti in pelle o altro materiale sintetico e si collegano alla PS4 mediante cavo USB, di solito di generazione 2.0. È proprio grazie a questo collegamento che il volante può alimentarsi, risparmiando il fastidio di ulteriori fili lì dove giochiamo.

Il controllo della PS4 non è limitato dalla presenza di un volante: in genere il tradizionale joystick o un eventuale gamepad vengono sostituiti da alcuni tasti posti sul diametro del volante, chiaramente compatibili con la console. Sul volante troveremo dunque le leve per il cambio di marcia, un tastierino per selezionare le direzioni, i pulsanti compatibili con la console e eventualmente una retroilluminazione a LED per permettere l'utilizzo in ogni momento della giornata. In alcuni volanti si possono anche trovare alcuni pulsanti realizzati in collaborazione con la PS4, che permettono di velocizzare la configurazione del dispositivo e avere a disposizione dei comandi speciali.

Arrivati al momento dell'acquisto del proprio volante per PS4, non è semplice avere le idee chiare su quale scegliere. Vediamo quindi quali sono i migliori volanti per PS4 disponibili a oggi sul mercato.

PS4 Logitech G923

Se vuoi guidare da casa con un'esperienza d'uso premium, il volante per PS4 Logitech G923 è il prodotto che fa per te. Il design è studiato per un'esperienza d'uso realistica e confortevole, supportata dell'elevata qualità della manifattura: il volante è composto da pelle nera ed è accompagnato da pedali realizzati in metallo lucidato. Il prodotto spicca per versatilità, in quanto è compatibile sia per PC che per console e funziona con tutti i giochi per PS4, PS5, Xbox e PC.

Posizionare il volante è molto semplice: è sufficiente individuare i due morsetti per il fissaggio presenti nella parte inferiore del volante e scegliere la superficie più adatta per giocare. Bisognerà poi connettere la stazione di gioco al volante mediante pochi cavi. Ulteriore attenzione va rivolta alla sensibilità del volante e dei pedali, che sono regolabili a piacere. In questo modo si può selezionare una sensibilità di sterzata adeguata al nostro tocco, accompagnata dalla doppia frizione programmabile, che simula la partenza in maniera più realistica dei tradizionali volanti per PS4.

Vero e proprio fiore all'occhiello di questo volante è la tecnologia Trueforce, un sistema di vibrazione che rende l'esperienza di guida virtuale estremamente realistica grazie a un feedback che restituisce fino a 4000 aggiornamenti al secondo. È possibile usufruire di tale tecnologia una volta scelta la modalità di guida avanzata, che regala un'esperienza di gran lunga più realistica della modalità tradizionale. I giochi compatibili con tale modalità al momento sono Gran Turismo Sport, iRacing e GRID, ma è possibile che il parco giochi che gode della compatibilità con TrueForce si ampli a breve.

L'immersione nella propria sessione di guida è garantita grazie ad un eccezionale feedback aptico, che restituisce i suoni al volante a ogni piccolo movimento della vettura, ma anche semplicemente se cambiamo strada. Il dispositivo si può inoltre associare alla leva del cambio Driving Force, venduta separatamente, così da godere di un'esperienza di guida completa e ancora più realistica: potrai cambiare le marce con una leva alla tua destra proprio come se fossi in una vera automobile.

Il prezzo del prodotto si attesta al momento a 279 euro , al pari dei prodotti di fascia alta di questa categoria.

Il prodotto in esame è la scelta migliore da fare se desideri un prodotto premium senza alcuna rinuncia, in grado di farti godere le guide con l'ottimo connubio che esiste tra qualità costruttiva e hardware potente. L'unica pecca è la scarsa compatibilità della tecnologia Trueforce con i giochi in commercio, che però potrebbe ampliarsi a breve, rendendo questo prodotto un perfetto investimento a lungo termine per la sua categoria.

Thrustmaster t300 RS

La Thrustmaster si conferma leader nel settore dei volanti per console con il nuovo Thrustmaster t300 RS, volante di punta dell'azienda statunitense. Oltre al design realizzato in pelle, il volante Thrustmaster è arricchito da un rivestimento in gomma rinforzata e da metallo serigrafato che compone le razze centrali. Il dispositivo è compatibile con PS4 e include quattro pulsanti ufficiali PS4, per un'esperienza d'uso ancora più interattiva e veloce.

La configurazione si rivela piuttosto semplice: si rende necessario il fissaggio su opportuno supporto, dopodiché è possibile la regolazione della sensibilità delle varie componenti (volante, leve) per l'esperienza di gioco più adatta all'utente. La Thrustmaster mette anche a disposizione l'opportunità di cambiare volante a proprio piacimento grazie ad una tecnologia costruttiva peculiare della casa. I vari volanti, adatti a differenti tipi di corsa, si possono installare in modo veloce e intuitivo grazie ad un meccanismo di bloccaggio presente alla base, detto Thrustmaster Quick Release, che permette di smontare il volante precedente e di inserire quello nuovo, che però è venduto separatamente. L'unica cosa di cui ti dovrai attrezzare è un cacciavite a croce, dato che i volanti sono saldamente attaccati al dispositivo di bloccaggio per una presa sicura. La guida non sarà mai monotona: una volta che ti sei stufato del vecchio volante, anziché comprarne uno nuovo, potrai semplicemente sostituirlo con uno diverso. Se si vuole arricchire l'esperienza di guida, è possibile inoltre utilizzare il cambio Thrustmaster TH8A e il freno a mano TSS Hanbreak, entrambi venduti separatamente.

Il Thrustmaster t300 RS offre un'esperienza d'uso senza precedenti grazie al motore brushless da 25 watt di potenza, che garantisce un equilibrio perfetto tra prestazioni e stabilità. Un'ulteriore chicca da segnalare relativa al prodotto è l'assenza di fastidiosi rumori durante il gameplay: il dispositivo è studiato per essere silenzioso non solo per l'assenza di un motore brushed, ma anche grazie a un sistema a doppia cinghia montato sull'intera gamma T300RS che azzera gli eventuali rumori di disturbo.

Il Thrustmaster T300 RS si trova attualmente al costo di 306 euro , confermando la sua appartenenza a una fascia premium di prodotti per la console.

Il prodotto offre un'esperienza d'uso premium: ti permetterà di isolarti nel mondo virtuale con la garanzia di un'esperienza d'uso realistica e in alta definizione. Considera però la pedaliera: se per te è rilevante avere tutti i pedali, dovrai comprarne una a parte e poi collegarla. Nonostante questa mancanza, il prodotto è consigliato per chiunque voglia provare il brivido di guidare con un dispositivo di fascia alta tra le proprie mani.

Hori Volante Rwa Racing Whee Apex

Se vuoi optare per una soluzione più economica che però rientri comunque nella fascia medio-alta dei volanti, il prodotto che fa per te è l'Hori Volante Rwa Racing Whee Apex. La compatibilità è garantita per PS4, PS3 e PC per un'esperienza d'uso completa su tutti i dispositivi che hai a casa, senza alcuna rinuncia.

Il dispositivo si può fissare in due modi diversi: o si utilizzano i classici morsetti oppure si opta per le ventose, a seconda delle preferenze dell'utente. I comandi sono interamente programmabili e l'illuminazione a LED facilita l'esperienza d'uso, specie di sera o in ambienti poco illuminati: sarà un piacere gareggiare a luci spente e immergersi ancora di più nel gioco, senza alcuna distrazione. Oltre ai pulsanti puoi regolare la dead zone, ovvero quell'area del volante in cui i movimenti non causano alcuna risposta nel gioco. Persino il raggio di sterzata può essere regolato con un angolo che arriva fino a 270 gradi, modesto ma sufficiente per le sterzata più spericolate.

Per rendere l'utilizzo ancora più agevole e personalizzato, si possono modificare la sensibilità del volante e dei pedali; questi ultimi sono dotati anche di un supporto retrattile da regolare in base alla superficie d'appoggio necessaria. Con il volante Hori Apex, è tutto pronto per la massima stabilità di guida.

L'esperienza d'uso del volante Apex non si discosta di molto da quella dei competitor più costosi grazie alla tecnologia di vibrazione TouchSense, che restituisce un feedback aptico più modesto ma ugualmente realistico per farti sentire a bordo delle tue auto preferite. Manca la tecnologia Force Feedback, che nei modelli di fascia più alta garantisce un'esperienza d'uso pari alla realtà, ma in compenso c'è un elastico all'interno che oppone una certa resistenza alle sterzate, dando l'impressione di star maneggiando un volante vero.

Il prezzo del volante Hori Rwa Racing Whee Apex è particolarmente competitivo per la fascia in cui si trova il prodotto: 94,8 euro euro su Amazon per un'esperienza d'uso completa sotto tutti gli aspetti. Nessuna grande rinuncia, buona ergonomia e ottima esperienza d'uso rendono questo Hori un best buy imperdibile nella sua fascia di prezzo.

Nonostante alcune evidenti differenze con i modelli premium, come la qualità costruttiva, il design o ancora l'assenza di sofisticate tecnologie dedicate, il volante in esame è perfetto per la maggior parte degli utenti e può offrire una sensazionale esperienza d'uso a chi ricerca un prodotto semplice e potente per le proprie sfrecciate.

Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition

Sulla stessa fascia di prezzo si trova un competitor del modello precedente: stiamo parlando del Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition, di casa Thrustmaster e di fascia medio-alta. Il design ergonomico del Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition è ottimizzato per tutti i giochi disponibili per PS4 e si collega facilmente a tale console grazie ai pulsanti PS, SHARE e OPTIONS integrati sul volante, realizzati in associazione con la Sony. I tre tasti imitano quelli presenti nativamente sul controller DUALSHOCK della PS4 e hanno varie funzioni. Il tato Options dà accesso al menu delle opzioni, il tasto Share permette di condividere i contenuti mettendo in pausa il gioco e quello PS di associare il gioco a un preciso utente.

Il design è elegante ed ergonomico, con un grip eccezionale garantito dal rivestimento in gomma lavorata. Il dispositivo è inoltre una riproduzione in scala 8:10 del volante della Ferrari 488 GT, realizzato con autorizzazione ufficiale della Ferrari. Se ami le auto da corsa, non puoi perderti questa edizione speciale: ti sentirai dentro l'auto di corsa più potente e famosa al mondo.

Il dispositivo si deve appoggiare su una superficie adeguata e poi si può configurare sotto vari aspetti: una volta regolata la sensibilità del volante, si può cambiare l'inclinazione della pedaliera, che tra l'altro ha una larga area di riposo per il piede, così da non stancarti nel corso di lunghe sessioni di gioco.

L'esperienza d'uso è del tutto simile ai prodotti di fascia medio-alta che vengono proposti sul mercato, dato che manca la tecnologia Force Feedback ma non un sistema a corda elastica brevettato da Thrustmaster per garantire l'esperienza di gioco più realistica possibile. La tecnologia integrata implementa una resistenza lineare all'interno del volante che prevede il ricentraggio automatico ogni volta che si effettua una manovra. Le leve del cambio sono integrate al volante e permettono di cambiare marcia con grande rapidità. Se invece vuoi l'esperienza realistica di un cambio posto sulla destra, potrai acquistarlo separatamente e collegarlo al dispositivo per i giochi che lo supportano.

Il prezzo del Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition è di 95,69 euro euro su Amazon, di tutto rispetto per un prodotto a metà tra il premium e la fascia media.

Se ricerchi un'esperienza realistica e se magari sei amante delle corse e della Ferrari, non puoi farti scappare un dispositivo del genere. Logo del marchio, design ergonomico e pulito e esperienza d'uso semplice e versatile: c'è tutto ciò che serve per soddisfare l'utente medio, senza particolari pretese.

Superdrive – Volante Racing SV400

Chiudiamo la classifica con il Superdrive – Volante Racing SV400, il modello più economico della lista ma dotato di tutto ciò che serve per un'esperienza di guida stimolante e realistica. Il volante è compatibile con PS4, PS3 e Xbox One per qualunque gioco da corsa, da Gran Turismo alla Formula 1, passando per GTA. La costruzione non vanta una qualità premium, ma l'ergonomia è ottima grazie a un grip studiato per far sì che le mani non scivolino sulla superficie del volante durante la guida, caratteristica che si apprezzerà se si gioca per ore alla console.

Per installare il dispositivo si hanno a disposizione 5 ventose che possono essere applicate alla superficie su cui è più comodo tenere il volante. La rotazione garantita è modesta e si aggira sui 180 gradi, mentre i pedali sono due, costruiti con design essenziale ed ergonomico. Tramite il volante o dal menu di configurazione è possibile regolare il volante e i pedali, così da personalizzare l'esperienza d'uso. Infine, due palette del cambio poste dietro al volante permetteranno di cambiare marcia ogni volta che sarà necessario. La pedaliera invece è dotata di accelerazione e freno, mentre manca la frizione, come è tipico dei modelli di fascia medio-bassa. Nota che per l'installazione del dispositivo bisogna prima collegare il volante alla console ancora spenta, successivamente accendere la console e cliccare il tasto “home” sul controller, così da completare la configurazione.

A seconda del livello di guida virtuale che hai raggiunto, potrai programmare il tuo volante Superdrive a tre livelli, Arcade, Pro e Expert. Il criterio adottato per distinguere i tre livelli è la sensibilità del volante, che varia a seconda di quanto si voglia sportiva e spericolata la guida. Ad esempio, se il gioco che hai scelto è Formula 1, ti conviene selezionare la modalità Expert, mentre se giochi a GTA sarà sufficiente quella Arcade o Pro, a seconda di come sei abituato a guidare nel gioco.

Il volante Superdrive Racing SV400, di fascia medio-bassa, è proposto al prezzo di 54,9 euro , del tutto onesto e competitivo per la fascia in cui si colloca. Inoltre, rispetto a competitor simili, è proposto a un prezzo leggermente inferiore.

Se non hai pretese eccessive e ti basta un volante di qualità media, il volante Superdrive Racing SV400 è la soluzione giusta per te. Vi sono alcune pecche, che risiedono ad esempio nella qualità costruttiva o nella scarsa cura dei dettagli, ma per il prezzo a cui è offerto è un best buy della sua categoria. Se vuoi risparmiare qualcosa e avere allo stesso tempo un'esperienza d'uso discreta, il Superdrive Racing SV400 è il modello adatto a te.