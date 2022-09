Stilare una classifica dei giochi di macchine PS4 non è di certo impresa facile. Come per gli action adventure, anche quello dei racing game è un genere piuttosto diffuso sui lidi della console di attuale generazione di casa Sony. E che ha tutta l’intenzione di bissare anche sulla tanto agognata da molti PS5, ormai disponibile da diverso tempo anche in Italia, al prezzo di 499,99 euro per l’edizione base e di 399,99 euro per quella solo digitale – sprovvista cioè di lettore fisico per i dischi. Ma non siamo qui a parlare della next-gen e del già annunciato Gran Turismo 7 dai maestri di Polyphony Digital, bensì tutti i possessori del monolite nero giapponese possono infatti sfrecciare a tutta velocità impugnando il loro fedele controller DualShock 4, e andando a recuperare i tantissimi giochi di macchine PS4 a disposizione nella ludoteca della quarta PlayStation “da salotto”.

Non solo, perché nella scelta dei giochi di auto per PS4 entra in campo, o meglio in pista, anche l’attitudine del nostro pilota virtuale. Esistono gamer alla ricerca di vere e proprie simulazioni, che possano ricreare a schermo le stesse emozioni di una vera corsa su strada o sterrato, ma pure quelli che desiderano premere sull’acceleratore senza troppi pensieri, affamati di derapate, sgommate e potenziamenti su circuiti in cui per vincere non è strettamente necessario rispettare le regole della fisica e della meccanica. In ogni caso, a fronte di un panorama tanto vasto e variegato, proveremo comunque a consigliarvi una selezione dei giochi di corsa per PS4 che ogni fedelissimo della “grande S” del gaming dovrebbe provare almeno una volta nella vita. Esattamente come abbiamo già fatto per le esperienze horror, anche queste presenti in modo piuttosto massiccio sui circuiti di PS4. Allacciate le cinture!

I migliori giochi di guida realistici su PS4

Conoscete la differenza tra coppia motrice e differenziale autobloccante? Volete provare sulla vostra pelle, e sui vostri polpastrelli, l’esperienza di pilotare uno scatenato bolide da asfalto? Allora quelli a seguire sono i migliori giochi di macchine per PS4 che dovrebbero figurare nella vostra collezione geek, pensati per mettere in risalto il realismo e la simulazione. Quelli per i racer in poligoni che non devono chiedere mai, capace di adattarsi ad ogni condizione meteorologia e di correre ai ripari per ogni scivolone tecnico che potrebbe compromettere un’ottima prestazione.

Gran Turismo 7

📅 Data di uscita 4 marzo 2022 🎮 Compatibilità

PS4, PS5 🕹️ Genere Corse 👨‍👧‍👦 PEGI 3 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 44,3 euro

Il nome Gran Turismo non ha di certo bisogno di presentazioni per gli appassionati di racing gamer. E soprattutto per quelli che sono soliti acquistare una console Sony. Nonostante il suddetto capitolo sia stato principalmente pensato per girare alla perfezione su PS5, può tranquillamente essere considerato anche come uno dei migliori giochi auto per PS4. Gran Turismo 7 sembra infatti esser cresciuto rispetto alle edizioni precedenti, offrendo tanti contenuti diversi, tante modalità di gioco, tanto divertimento e, soprattutto, tantissimo realismo. Ovviamente non ha ancora raggiunto il livello di perfezione che tutti vorremmo, ad esempio sul fattore intelligenza artificiale, ma siamo certi che gli studios di Sony siano sulla strada giusta.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottima modalità carriera Intelligenza artificiale poco convincente Tanti contenuti diversi Realismo incredibile

Gran Turismo 7 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 44,3 euro

F1 2021

📅 Data di uscita 16 luglio 2021 🎮 Compatibilità

PS4, PS5, Xbox One, PC, Xbox Series S/X 🕹️ Genere Corse 👨‍👧‍👦 PEGI 3 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 56,1 euro

L’esperienza di Formula 1 ufficiale dedicata ai videogiocatori è tornata anche quest’anno con la sua ultima, e prevedibile, incarnazione. Ci riferiamo naturalmente a quel F1 2021 plasmato come da tradizione dai talentuosi sviluppatori britannici di Codemasters, in collaborazione con Electronic Arts. D’altronde, quando si tratta di portare sullo schermo tutta l’emozione, il brivido e la complessità tecnica del Campionato mondiale di Formula Uno FIA, Codemasters è sempre in pole position. Con questo titolo, non solo avrete a disposizione le squadre ufficiali, i piloti e tutti i 21 tracciati dell’ultima stagione, ma potrete anche mettervi alla prova gareggiando nella modalità di Carriera F2. Senza dimenticare la possibilità di affrontare diverse modalità in multiplayer online con amici e altri utenti, così da decretare chi sia il campione delle monoposto nell’universo PlayStation. Senza dubbio tra i giochi di auto per PS4 più desiderati in assoluto.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Piloti e tracciati ufficiali Intelligenza artificiale poco convincente Tante modalità di gioco Dettagli estetici da rivedere Il miglior simulatore di Formula 1 in assoluto

F1 2021 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 56,1 euro

DiRT Rally 2.0

📅 Data di uscita 26 febbraio 2019 🎮 Compatibilità

PS4, Xbox One, PC 🕹️ Genere Corse 👨‍👧‍👦 PEGI 3 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 19,98 euro

Tra i migliori giochi auto PS4 di stampo realistico è impossibile non citare poi DiRT Rally 2.0, pensato specificatamente per i fan delle quattro ruote off-road. Per un capolavoro firmato di nuovo da Codemasters. Il gioco propone la fedele riproduzione delle piste sterrate più famose al mondo, in diversi Paesi come l’Australia, la Spagna o l’Argentina, solo per citarne alcuni, moltissime supercar su licenza e meccaniche di guida dettagliate come l’usura delle gomme.

Il tutto con l’obiettivo ultimo di farci vivere un’esperienza rallistica realistica e coinvolgente, anche con competizioni in multigiocatore dai due agli otto utenti in contemporanea. Il secondo capitolo di un corso inaugurato nel 2015 dall’azienda inglese si propone come quella che probabilmente resterà la migliore simulazione di rally di questa generazione.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo livello di personalizzazione delle auto Inizia ad avere qualche annetto sulle spalle Il miglior simulatore di rally Dettagli estetici da rivedere Modalità di gioco divertenti e tutte ben congegnate

DiRT Rally 2.0 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 19,98 euro

Assetto Corsa Competizione

📅 Data di uscita 24 febbraio 2022 🎮 Compatibilità

PS4, PS5, Xbox One, PC, Xbox Series S/X 🕹️ Genere Corse 👨‍👧‍👦 PEGI 3 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 23,99 euro

I dettagli che fanno la differenza. Così potrebbe riassumersi in breve l’esperienza messa a disposizione dei player da Assetto Corsa Competizione, produzione arrivata sul mercato grazie alla premiata ditta 505 Games / Kunos Simulazioni. Produzione che risulta come un vero e proprio Nirvana in poligoni per chi non solo è un appassionato di automobili, ma è anche solito tenere conto di dettagli come l’appiattimento degli pneumatici, i cicli termici, il graining e il blistering.

Il videogame corsistico mette a disposizione più di 100 potentissime supercar dei produttori più rinomati al mondo, da Lamborghini a Pagani, passando pure per McLaren. Grazie all’utilizzo della tecnologia di scansione laser, sono state poi riprodotte con estrema fedeltà ben 24 configurazioni di 15 circuiti leggendari tra cui Silverstone, Nordschleife e Spa Francorchamps. Tra i giochi auto PS4 riesce sicuramente a guadagnarsi un’ottima posizione in classifica, anche se le versioni next-gen e quella per PC possono regalare forse emozioni migliori.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Alto livello di realismo A livello generale, leggermente sotto la versione per PC Sul piano tecnico senza troppi rivali Non mancano piccoli bug e impuntamenti Tantissime auto diverse tra cui scegliere

Assetto Corsa Competizione è disponibile per l’acquisto su Amazon a 23,99 euro

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

📅 Data di uscita 17 marzo 2022 🎮 Compatibilità

PS4, PS5, Xbox One, PC, Xbox Series S/X 🕹️ Genere Corse 👨‍👧‍👦 PEGI 3 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 53,31 euro

Mettendo per un attimo da parte le quattro ruote, tra i migliori giochi di corsa PS4 merita una posizione “bonus” il rocambolesco – ed impegnativo – Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, che promette di vivere il sogno Supercross. Lo sport motoristico americano del momento è stato riprodotto con dovizia di particolari dal team di sviluppo italiano Milestone, che ci consente di affrontare una carriera avventurosa, tra allenamenti estenuanti, sponsor prestigiosi e agguerritissimi rivali. Naturalmente, prima di scendere in pista, avremo la possibilità di personalizzare la nostra moto e il nostro pilota, partendo dalla categoria 250SX e facendoci strada fino alla 450SX.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Tra i pochi a simulare con realismo il Supercross Diversi bug e impuntamenti che incidono sull’esperienza di gioco Modalità di gioco molto divertenti Comparto visivo abbastanza datato Carriera ben congegnata

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 53,31 euro

Project CARS 2

📅 Data di uscita 21 settembre 2017 🎮 Compatibilità

PS4, Xbox One, PC 🕹️ Genere Corse 👨‍👧‍👦 PEGI 3 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 19,99 euro

Fino a 16 giocatori online possono sfidarsi e darsi seriamente del filo da torcere sui tracciati di Project CARS 2. E possono farlo su splendidi bolidi che riusciranno a farli sentire sicuramente a proprio agio, grazie al modello di guida estremamente realistico messo a punto da Slightly Mad Studios, capace di restituire tutto il feeling dei diversi manti stradali, dei percorsi e delle varie condizioni atmosferiche. I veicoli su licenza selezionabili in questo migliorato sequel sono più di 170, da far sfrecciare su tracciati di ogni genere, da quelli per go kart agli sterrati per le gare da rally. Forse non il migliore tra i giochi di macchine PS4, ma sicuramente tra quelli più vari e divertenti attualmente in commercio.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Tantissime modalità di gioco diverse e tutte divertenti Intelligenza artificiale da perfezionare Ottima varietà dei tracciati in base alle condizioni metereologiche Comparto visivo migliorabile Tantissime vetture e piste tra cui scegliere

Project CARS 2 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 19,99 euro

I migliori giochi PS4 di auto arcade

I migliori giochi macchine per PS4, come già dicevamo, si declinano pure nel sotto-settore di quelli di stampo arcade. Racing game, questi, che fanno dell’immediatezza e del divertimento i loro cavalli di battaglia, capaci di coinvolgere anche chi non è un grande esperto dell’universo motorizzato e dei suoi, tanti, tecnicismi. Dalla soglia di apprendimento settata spesso verso il basso, i titoli appartenenti a questa categoria hanno più volte osato per regalare esperienze originali e a tratti fuori di testa, per delineare personalità peculiari.

Onrush

📅 Data di uscita 5 giugno 2018 🎮 Compatibilità

PS4, Xbox One 🕹️ Genere Corse/Arcade 👨‍👧‍👦 PEGI 12 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 14,29 euro

Ancora Codemasters, ma questa volta in una livrea decisamente diversa. Quella di stampo frenetico e arcade di Onrush, che già dalle intenzioni pare proprio uno di quei progetti che vogliono dare tutto il brivido e lo spettacolo esagerato che solo i videogiochi sono in grado di ricreare. Allo sviluppo troviamo tanti ex veterani che hanno portato al successo sull’indimenticabile, e indimenticata, PlayStation 3 la serie MotorStorm, da cui Onrush riprende, migliorandoli, numerosi elementi strutturali e di gameplay. Il risultato è un gioco di macchine PS4, in cui sfidare la gravità per un’esperienza off-road in cui non dovremo preoccuparci di arrivare primo al traguardo: ciò che conta è distruggere i nostri avversari, andarci pesante con il turbo e dare spettacolo.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Decisamente vario e divertente Alla lunga potrebbe stancare Titolo arcade di qualità Modalità single player non all’altezza di quella multiplayer Un modo diverso di vivere l’esperienza alla guida di un auto

Onrush è disponibile per l’acquisto su Amazon a 14,29 euro

WipEout Omega Collection

📅 Data di uscita 7 giugno 2017 🎮 Compatibilità

PS4 🕹️ Genere Corse/Arcade 👨‍👧‍👦 PEGI 7 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR Sì 🛒 Prezzo 30,93 euro

I giochi di guida PS4 futuristici hanno visto in WipEout uno dei loro migliori esponenti. Con F-Zero di Nintendo, la saga a tutta velocità di Sony ha saputo sfrecciare tra le generazioni, sbarcando dalla prima PlayStation fino ai più potenti chip di PS4 grazie alla Omega Collection. La raccolta ha proiettato la serie verso il futuro attraverso una versione rimasterizzata in cui (ri)percorrere 6 tracciati a doppia percorrenza, 46 vetture uniche e nove modalità tratte da WipEout HD, WipEout Fury e WipEout 2048. Il tutto arricchito da una frequenza a schermo di 60 fotogrammi al secondo e dal pieno supporto alla realtà virtuale del visore PlayStation VR.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Supporto al visore PlayStation VR Inizia a sentire il peso degli anni Ottimo sul piano tecnico Comparto grafico poco convincente Modalità campagna varia e ricca di contenuti

WipEout Omega Collection è disponibile per l’acquisto su Amazon a 30,93 euro

Crash Team Racing Nitro-Fueled

📅 Data di uscita 21 giugno 2019 🎮 Compatibilità

PS4, Xbox One, Nintendo Switch 🕹️ Genere Corse/Arcade 👨‍👧‍👦 PEGI 3 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 25,9 euro

Un altro grande classico dei racing game è tornato a sfrecciare sul monolite di Sony, imponendosi come uno dei migliori giochi di macchine PS4. O meglio, di kart, considerando che stiamo parlando dell’acclamato Crash Team Racing Nitro-Fueled, indimenticabile corsistico arcade rimasterizzato per l’attuale generazione del gaming. Il titolo, come in passato, risulta accessibile ma dal ritmo indiavolato, contornato da tutta la travolgente follia del marsupiale Crash, dei suoi amici e dei suoi storici nemici. Tra coloratissimi personaggi fuori di testa come Coco Bandicoot, vivace sorellina di Crash, o il malvagio dottor Neo Cortex, una valanga di potenziamenti, momenti memorabili e incredibili derapate, il divertimento è assicurato, con la possibilità di sfidarsi fino a otto giocatori in rete.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Tutto il meglio dell’esperienza kart di Crash anche su PS4 I nuovi contenuti rispetto al titolo originale non aggiungono moltissimo Modalità di gioco molto divertenti Alcuni tracciati possono stancare facilmente Ottima esperienza di gioco sia online che offline

Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile per l’acquisto su Amazon a 25,9 euro

Trials Rising

📅 Data di uscita 12 febbraio 2019 🎮 Compatibilità

PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch 🕹️ Genere Corse/Arcade 👨‍👧‍👦 PEGI 12 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 12,18 euro

I giochi di corsa per PS4 motociclistici non devono per forza essere realistici. Lo sanno bene i ragazzi di Ubisoft, che hanno deciso di dare in pasto a fan e curiosi il peculiare Trials Rising. Un’esperienza videoludica, questa, tranquillamente in grado di piegare le leggi della fisica. Reggendoci forte al pad, dovremo infatti eseguire numeri fuori di testa come salti mortali all’indietro sulla Torre Eiffel, lanciarci tra le bufere di neve del Monte Everest e sfrecciare sulla Grande Muraglia cinese. Ciò che conta è avere più stile degli altri freestyler su due ruote, magari addirittura in Moto Tandem con un amico, cui controllare in coppia una singola moto.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Modalità multiplayer sempre disponibile online e offline Pochi contenuti aggiunti rispetto ai capitoli precedenti Modalità di gioco molto divertenti Tanti “tracciati” diversi tra cui scegliere

Trials Rising è disponibile per l’acquisto su Amazon a 12,18 euro

Trackmania Turbo

📅 Data di uscita 24 marzo 2016 🎮 Compatibilità

PS4, PC, Xbox One 🕹️ Genere Corse/Arcade 👨‍👧‍👦 PEGI 12 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR Sì 🛒 Prezzo 12,18 euro

Realizzato da Nadeo, Trackmania Turbo sa distinguersi dalla massa prima di tutto per il numero di tracciati messi a disposizione degli appassionati, che raggiunge con disinvoltura l’impressionante cifra di più di 200. Solo per fare qualche esempio, il gioco ci porterà a sfrecciare tra tortuosissimi canyon, per poi trascinarci un attimo dopo a tutta velocità su piste magnetiche ad altezze stratosferiche. Inoltre, grazie al suo versatile editor di tracciati, potremo personalizzare Trackmania Turbo per renderlo ancora più fuori di testa. E per un’esperienza ancora più coinvolgente, anche in questo caso possiamo addirittura scendere in pista con PlayStation VR, naturalmente compatibile solo con PS4. Indubbiamente tra i giochi PS4 di macchine più particolari.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Compatibile con PlayStation VR Single player che alla lunga potrebbe stancare 200 tracciati diversi tra cui scegliere Varietà delle vettura non all’altezza di quella dei tracciati Tanta personalizzazione consentita

Trackmania Turbo è disponibile per l’acquisto su Amazon a 12,18 euro

I migliori giochi PS4 di auto open world

Parlando dei migliori giochi di macchine PS4, non possiamo trascurare quelli che provano a mettere sul piatto un approccio diverso. Di sicuro più ambizioso rispetto ai titoli tradizionali. Ci riferiamo a quelle produzioni che hanno cercato di portare il mondo dei bolidi in contesti più aperti e liberi, tanto da sfociare in veri e propri open world dal carattere ruggente, in cui viaggiare senza limiti in strade e scenari a più ampio respiro.

The Crew 2

📅 Data di uscita 29 Giugno 2018 🎮 Compatibilità

PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series S/X 🕹️ Genere Corse/Open World 👨‍👧‍👦 PEGI 12 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 14,99 euro

Tutti coloro che sognano di gareggiare negli sport motoristici americani sanno che non possono limitarsi alle sole quattro ruote. Ecco perché in The Crew 2 potremo dominare la terra, i cieli e le acque, naturalmente nei panni di un pilota – più o meno improvvisato, e sfruttando la vastissima scelta di auto, moto, barche e aeroplani del titolo pennellato dagli artisti di Ubisoft Ivory Tower. Dovremo riuscire a padroneggiarli tutti per poter competere nelle gare più adrenaliniche degli Stati Uniti. Potremo pure determinare il nostro approccio alle corse entrando a far parte di una delle quattro diverse famiglie presenti, vale a dire street racing, pro racing, off-road e freestyle. Uno dei giochi di guida PS4 più vari in assoluto.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Tantissimi veicoli diversi tra cui scegliere Poco convincente dal punto di vista grafico Tanti contenuti e modalità di gioco Modello di guida povero di contenuti Un modo diverso di vivere i giochi di corse

The Crew 2 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 14,99 euro

Need for Speed: Payback

📅 Data di uscita 10 novembre 2017 🎮 Compatibilità

PS4, PC, Xbox One 🕹️ Genere Corse/Open World 👨‍👧‍👦 PEGI 12 👾 Multiplayer Sì 🕶 Supporto VR No 🛒 Prezzo 24,41 euro

Che la serie videoludica di Need For Speed e quella cinematografica di Fast & Furious abbiano ben più di un punto di contatto, non è certo un segreto. Anzi, più volte i due franchise si sono ispirati a vicenda, trovando il loro massimo punto di contatto in Need for Speed: Payback. Il gioco di macchine per PS4 di stampo cinematografico di Ghost Games, proiettato in un contesto open world, si rifà proprio alle pellicole che hanno reso famoso Vin Diesel, con tre personaggi giocabili che cercano di farsi strada tra casinò, cartelli criminali e forze di polizia. Un titolo ricco d’azione, di stile, di missioni e sfide impegnative, che saprà farci sentire come delle vere superstar.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Open world di buon livello Poco convincente dal punto di vista grafico Ottima l’aggiunta delle Speed Card Modalità multiplayer da rivedere Gli amanti della serie di Fast & Furious lo ameranno

Need for Speed: Payback è disponibile per l’acquisto su Amazon a 24,41 euro

Conclusioni

Dopo questa lunghissima lista dei migliori giochi di macchine per PS4, possiamo sicuramente ritenerci soddisfatti del risultato. Nei paragrafi in alto potrete infatti trovare tanta varietà di contenuti, oltre a diversi generi videoludici. Siamo quindi certi che siate riusciti a trovare il gioco di macchine per PS4 che stavate cercando. Adesso sta a voi procedere con l’acquisto di quello che si addice di più ai vostri gusti personali.

Domande frequenti sui giochi di macchine per PS4

Prima di chiudere però, vogliamo provare a rispondere ad alcune delle domande più frequenti sui giochi di macchine per PS4.

Qual è il miglior gioco di auto per PS4?

Ad oggi sono tantissimi i giochi di macchine per PS4 che riescono a divertire qualsiasi tipologia di giocatore, ma forse il migliore in assoluto può essere inquadrato in Gran Turismo 7.

Qual è il miglior gioco di auto?

Tra i migliori giochi di auto attualmente a disposizione troviamo: Gran Turismo 7, F1 2021 e DiRT Rally 2.0.

Quali giochi supportano il volante?

Tra i migliori giochi per volante per PS4 elencati in alto troviamo: Gran Turismo 7, F1 2021 e DiRT Rally 2.0, Assetto Corsa Competizione e Project cars.

Quali sono i giochi gratis su PS4?

Per quanto riguarda i giochi di corse per PS4, nessuno può essere scaricato in modalità gratuita, a differenza dei ben noti: Call of Duty: Warzone, Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Fall Guys e Genshin Impact.

