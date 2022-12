Termometro da cucina: il migliore

Il segreto di una cottura ottimale, soprattutto quando si tratta di carne, è il raggiungimento della giusta temperatura all’interno. Che si tratti di cucina in forno o sulla griglia di un barbecue, il rischio è di non raggiungere la giusta cottura – con rischi anche sulla salute – o di cuocere troppo. Un termometro da cucina può aiutarci ad ottenere il livello migliore di cottura, e se ne scegliamo uno smart possiamo tenere sotto controllo le nostre pietanze mentre siamo comodamente sul divano o mentre beviamo una birra con gli amici, magari avendo impostato un allarme al raggiungimento della giusta temperatura. Vediamo quindi quali sono i migliori termometri da cucina che potete acquistare in vista della prossima cena.

Meater Plus

Un ottimo esempio di temometro da cucina smart è Meater Plus, un dispositivo composto da una sonda che possiamo inserire all’interno della nostra pietanza che si collega in modaliltà wireless, via Bluetooth, alla sua base in legno di bambù e comunicare direttamente allo smartphone lo stato di cottura. Il termometro ha due sonde, per monitorare sia la temperatura interna che quella dell’ambiente, che si tratti del forno o del barbecue. Molto utile poi l’app, con consigli sulla cottura e una stima del tempo mancante per raggiungere il livello ideale.

ThermoPro TempSpike

Interessante anche la proposta di ThermoPro, che con il suo modello TempSpike può raggiungere addirittura una distanza di 150 metri grazie al ripetitore integrato nella base. Come per il modello precedente è presente un doppio sensore per mantenere sotto controllo sia la temperatura interna della pietanza che quella dell’ambiente, e la batteria dura fino a 3 mesi con una carica completa.

Flintronic

Un terzo modello di termometro da cucina con caratteristiche simili a quelli già visti è quello di Flintronic, che ripropone la base in bambù ed una sonda di dimensioni più compatte. La sonda in questo caso misura solo la temperatura interna e non quella ambientale, mentre la distanza massima per il controllo da app è di circa 50 metri. Per il resto abbiamo anche qui un’app per la cottura guidata.

Termometro da cucina Cirycase

Chi non ha bisogno di un termometro da cucina intelligente con connettività wireless può scegliere una soluzione decisamente più economica come quella di Cirycase: il termometro ha un display per visualizzare in pochi secondi la temperatura della pietanza ed una doppia possibilità di lettura dalla sonda incorporata – utile nel caso di grill e barbecue, oppure da quella esterna collegabile con cavo in acciaio per passare attraverso lo sportello del forno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.