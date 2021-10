Siete designer alle prime armi e volete perfezionare i vostri lavori con splendidi sketch fatti a mano? Siete appassionati di arte e disegno e vorreste lanciarvi nel mondo del digitale? State cercando un modo per velocizzare la stesura di tavole, slide e disegni tecnici? Se la risposta a una di queste domande è “sì”, allora non c'è alcun dubbio: quello che fa per voi è sicuramente una tavoletta grafica.

Una tavolette grafica, talvolta anche nota con il termine ”digitizer”, è un dispositivo che permette a un utente di creare sketch, disegni, segni grafici e schermi direttamente sul proprio computer, adoperando un apposita penna o un aerografo. Anche se il design varia a seconda del modello, solitamente una tavoletta grafica digitale possiede una forma simile a quella di un grande trackpad o di un tablet. Utilizzando un solo accessorio, ovvero la penna digitale, sarete in grado di realizzare veri e propri capolavori. All'occorrenza, infatti, le penne digitali possono trasformarsi in matite, pennelli, pennarelli, gomme o pastelli, e così via.

Il funzionamento di una tavoletta grafica è simile a quello di una tela virtuale, dalle dimensioni potenzialmente infinite. Tutto ciò che si disegna, traccia o schizza sulla tavola viene automaticamente trasferito sul pc a cui essa è abbinata. Il tutto avviene sempre in tempo reale, grazie al principio dell'elettromagnetismo e per merito delle connessioni bluetooth presenti fra i vari dispositivi.

Sul mercato, oggi, è possibile trovare decine e decine di differenti tavolette grafiche: ne esistono grandi e piccole, alcune sono strumenti professionali mentre altri sono accessori più adatti al tempo libero. Inoltre, una distinzione che si può fare è quella tra le tavolette grafiche economiche e quelle più costose, prestanti e complesse da usare. Se siete designer alle prime armi o semplicemente appassionati di disegno, le tavolette grafiche economiche sono sicuramente la soluzione ideale per gli utenti come voi. Infatti, se ci si riferisce a un utilizzo basilare, una tavoletta grafica economica possiede le medesime funzioni e prestazioni di una tavoletta più costosa.

Le tavolette grafiche economiche possono essere in diversi formati. Generalmente, i produttori adottano i formati standard delle dimensioni dei fogli di carta: A3 (29.7 x 42 cm), A4 (21 x 29.7 cm), A5 (14.8 x 21 cm) o A6 (10.5 x 14.8 cm). In commercio esistono però molti modelli che possiedono dei formati personalizzati e meno comuni, adatti ai più diversi scopi.

Scopriamo quindi assieme quali sono le migliori tavolette grafiche economiche disponibili su Amazon.

XP-Pen Star03 V2

XP-Pen Star03 V2 è una tavoletta grafica economica dal design elegante e dalle prestazioni più che ottime. Anzitutto si tratta di un prodotto privo di batterie stilo: infatti, la tavoletta XP-Pen Star03 V2 non richiede la ricarica, poiché funziona passivamente e non vi abbandonerà mai nel momento del bisogno.

Il principio di funzionamento è quello dell'elettromagnetismo, che consente un livello di sensibilità alla pressione del pennino; il prodotto è adeguato sia per mancini che per destrimani. Il cambiamento di pressione tra la penna e la superficie della tavola consente di realizzare disegni con variazioni di spessore della linea di opacità. È possibile modificare le impostazioni della penna in diverse modalità predefinite, semplicemente premendo un piccolo pulsante posto sulla penna: ad esempio, si può interscambiare la modalità penna con la modalità gomma, e così via. Si possono scegliere fino a otto diversi tasti di scelta rapida personalizzabili (zoom in, zoom out, pennello migliore, gomma, e così via).

XP-Pen Star03 V2 è un modello estremamente semplice da installare e da abbinare con il proprio computer. Inoltre, questa tavoletta grafica è compatibile con quasi tutti i sistemi operativi ed i software in commercio, tra cui: Windows 7, 8, 10, Mac OS X (dalla versione 10.10 alla versione 10.13.6). Si tratta di un modello che funziona con tutte le principali applicazioni grafiche come di Adobe (PhotoShop, inDesign, Illustrator) con Paint e tante altre applicazioni.

La XP-Pen Star03 V2 dispone anche della modalità di scrittura manuale che può essere utilizzata per prendere appunti comodamente su Microsoft Word o Pages. Per quanto economico, si tratta di uno strumento essenziale per studenti d'arte, per designer o persino per chi lavora in ufficio e vuole avere sempre sottomano gli appunti delle proprie riunioni.

Le dimensioni sono importanti (38.1 x 5 x 23.62 cm) così come il peso, di circa 1.08 kg, ma la tavoletta garantisce un'ottima superficie senza soluzione di continuità, da ben 12 pollici. L'area di disegno è stata progettata con un angolo di raggio di vista ideale e per un funzionamento eccellente. XP-Pen Star 03 V2 garantisce una piattaforma decisamente più sottile ma anche più intelligente, oltre che più sensibile rispetto a molte tavolette grafiche in commercio. Grazie a questo modello è possibile mostrare tutta la propria creatività e il talento.

All'interno della confezione sono contenuti il tablet, una penna passiva (che non necessita dunque di batteria), un portapenne, otto pennini, un pennino di rimozione, un cavo USB (lungo un metro e mezzo), un manuale utente e una guida rapida all'utilizzo.

Il prezzo è certamente allettante, solo 59,99 euro

Wacom Intuos S

Se siete alla ricerca di un prodotto prestante, esteticamente minimale e compatto, allora la tavoletta grafica digitale Wacom Intuos S è quella che fa al caso vostro. Si tratta infatti di un prodotto dall'area attiva di soli 152 x 95 mm (che corrispondono a circa 7 pollici). È una tavoletta estremamente leggera (solamente 230 grammi di peso e 9 millimetri di spessore) e dunque ideale per chi si sposta di frequente, come gli studenti, e per chi desidera un prodotto facile da trasportare e da portare con sé.

La tavoletta grafica digitale Wacom Intuos S è decisamente adeguata al disegno digitale, alla pittura e persino al fotoritocco. Le ottime prestazioni di questo accessorio dipendono anzitutto dalla penna, dotata di una sensibilità elevata alla pressione (4096 livelli). La tavoletta grafica digitale risulta perciò perfettamente sensibile al tocco; grazie alla penna in dotazione è possibile premere con decisione o lievemente, sfumare i tracciati e variare il tratto, cambiare dimensione al disegno ma anche modificare opacità, stile del pennello o addirittura strumento. Il tutto velocemente e in modo pratico. La penna ergonomica è del tutto priva di batterie, funziona passivamente e possiede ben 4 tasti ‘ExpressKey', personalizzabili e che permettono di modificare velocemente le impostazioni dell'accessorio. La tavoletta, con il suo design super sottile e compatto, offre naturalezza, controllo del tratto e precisione elevata.

La versatilità di questo prodotto si denota anche dall'elevata compatibilità software: la tavoletta grafica digitale Wacom Intuos S, infatti, funziona con numerosi sistemi operativi. A partire da Windows 7, 8.1 o 10, macOS X 10.11 o versioni successive, fino ad arrivare a smartphone android e/o tablet, compresi gli iPad.

Il prodotto richiede una configurazione davvero semplice da eseguire e l'utilizzo è altrettanto pratico: una volta eseguito l'accesso (o dopo aver creato un account Wacom ID), è possibile registrare la Wacom Intuos e scaricare in maniera del tutto gratuita un'applicazione creativa. La connettività USB è estremamente sicura e garantisce fluidità, reattività e prestazioni ottime.

Per consentire a ogni utente di dimostrare la propria creatività e il proprio talento, la tavoletta grafica digitale Wacom Intuos S funziona con tutti i principali software in commercio. Questo modello è compatibile con la suite Adobe, con Microsoft Word, con Corel Painter Essentials 8, con Clip Studio Paint Pro, con Corel AfterShot Pro 3, con Collaboard, con Kami e con altre numerose applicazioni.

Un prodotto perfetto sia per non perdersi mai un appunto, sia per disegnare in tempo reale sul proprio computer, acquistabile su Amazon a 71,98 euro

HUION Inspiroy Q11K Tavoletta grafica

La tavoletta HUION Inspiroy Q11K è un modello di ultima generazione, che offre prestazioni eccellenti abbinate a una superficie ampia. La penna della tavoletta grafica HUION Inspiroy Q11K è il suo vero punto di forza, poiché è talmente sensibile da poter rilevare il cambiamento di pressione a 8192 livelli (quasi il doppio rispetto a molti concorrenti) e può anche percepire in maniera precisa il movimento del punto della penna. La parte superiore della penna è stata studiata per potersi adattare in maniera ergonomica alla mano dell'utente: in ogni situazione, quindi, la tenuta risulta piacevole e naturale.

Inoltre, la batteria ai polimeri a efficienza elevata garantisce una durata di servizio continua di 350 ore. La batteria della tavola, invece, è molto capiente e garantisce fino a 40 ore di autonomia.

Essendo un'importante azienda high-tech, Huion si è negli ultimi anni concentrata molto sul processo di digitalizzazione del disegno e della scrittura a mano. Il brand eccelle nel fornire prodotti per la grafica digitale ovunque nel mondo, a prezzi accessibili. In quanto fornitore professionale, i dispositivi HUION sono sempre affidabili, sicuri, solidi e costruiti con una cura del dettaglio elevata.

Con la tavoletta grafica HUION Inspiroy Q11K potete scordarvi scomodi cavi USB: grazie alla connettività ad alta velocità 2.4G integrata, questa tavoletta digitale vi consentirà di disegnare sketch e tratti stabili e fluidi senza alcun ritardo. Potrete disegnare in tempo reale su un foglio virtuale potenzialmente infinito, eliminando ogni vincolo spaziale del display.

Ogni scorciatoia di questo prodotto è stata progettata per funzionare in modo veloce e semplice, per una maggiore efficienza operativa. Una funzione interessante è il cambiamento rapido delle impostazioni, che l'utente può definire con 8 tasti di scelta rapida: ogni esigenza sarà soddisfatta, anche la più complicata. Il nuovo tasto di blocco presente sulla tavoletta grafica Q11K è in grado di offrire sicurezza all'utilizzatore. Inoltre, la tavoletta assicura la compatibilità con tutti i principali software e sistemi operativi, a partire da Windows fino ad arrivare a MacOS X.

Infine, questo prodotto è anche caratterizzato da un collegamento molto efficace con il computer personale.

Le dimensioni della tavola sono importanti ma non ingombranti: ‎39 x 22.3 x 1.1 cm per un peso complessivo di circa 880 grammi, che rende il prodotto molto trasportabile. All'interno della confezione è presente una nuova performante stilo digitale, nonché un comodo portapenne, può essere vostro a 89,99 euro

Tavoletta grafica GAOMON S620

La tavoletta grafica digitale GAOMON S620 è un modello prestante ma decisamente economico. Il suo punto di forza è sicuramente la praticità a un prezzo accessibile. Il design è stato pensato per rendere il prodotto comodo e pratico: anzitutto, la GAOMON S620 presenta ben quattro gommini anti-scivolo, progettati per offrire una perenne stabilità durante l'uso del prodotto. La connessione tra la tavola e il prodotto è garantita da un cavo che si collega a una porta micro USB, garantendo una connessione al proprio desktop/notebook o tablet. Una chicca del prodotto: non avrete mai bisogno di girare la tavoletta grafica di 180 gradi se volete usare la modalità per mancini.

Le prestazioni, come accennato, sono eccellenti: anzitutto la velocità di trasferimento è pari a 266 PPS, mentre il pannello offre una risoluzione pari a 5080 LPI (a 10 mm di altezza della penna). La fluidità estrema con cui la penna scorre è tale da consentire sempre tratti rapidi, precisi e impressionanti, come se fosse uno strumento su carta.

La superficie attiva ha una dimensione media, pari a 6,5 x 4 pollici: si tratta di un formato ideale per trasportare la tavola, che risulta tra l'altro molto leggera (228 grammi). La GAOMON S620 è un prodotto ideale per il trasporto in zaino o in borsa: a lavoro, a scuola, in viaggio, a casa. La dimensione e la precisione di questa tavola grafica consentono comunque di lavorare digitalmente, di dipingere, di disegnare, di lavorare a mano, di modificare CAD e così via.

La configurabilità del prodotto è interessante. La tavola grafica possiede ben quattro pulsanti Express sulla tavoletta e due pulsanti direttamente sul pennino. A questi pulsanti possono essere assegnati comandi diversi, a seconda delle proprie abitudini ed esigenze, grazie alle funzioni appropriate. L'efficienza lavorativa è sempre al top con la tavoletta grafica digitale GAOMON S620.

Questa tavola è perfettamente compatibile con i principali sistemi operativi desktop, tra cui Windows 7/8/10 e MacOS 10.12 o superiori. La tavola grafica funziona perfettamente con tutti i software di disegno e di grafica più famosi. Per citarne alcuni, abbiamo ad esempio: la Suite Adobe (con Photoshop, Illustrator, Clip Studio, Lightroom) ma anche Sketchbook Pro, Manga Studio, CorelPainter, FireAlpaca, OpenCanvas, Paint Tool Sai2, Krita e tanti altri.

La tavoletta grafica GAOMON è molto efficiente e versatile, costa solo 39,98 euro , e può persino essere abbinata con il programma Adobe Acrobat Reader DC, che spesso richiede la firma digitale.

Richgv Tavoletta Grafica LCD

La tavoletta grafica Richgv è un modello estremamente interessante, oltre che unico nel suo genere. Si tratta di una tavola grafica con display LCD da 11 pollici, dimensione importante (‎25.6 x 17.3 x 0.5 cm) ma piacevole nell'utilizzo anche grazie al peso esiguo, pari a 259 grammi.

Il design è estremamente semplice e minimal, in nero opaco, e la batteria a bottone garantisce una durata molto lunga: non dovrete mai preoccuparvi dell'autonomia della vostra tavoletta. Il prodotto, nella forma e nelle dimensioni, somiglia vagamente a un tablet ma mantiene tutte le caratteristiche di una comune tavola grafica.

Questo dispositivo elettronico è eccellente sia per scrivere che per disegnare; è pratico e può essere usato per creare memo in ufficio, per essere usato come bacheca e come strumento per comunicare rapidamente. Data la semplicità d'utilizzo e la praticità, la tavoletta grafica Richgv si presenta come uno strumento adeguato per insegnare a tuo figlio a disegnare o educare. Posteriormente, questa tavoletta digitale possiede due forti magneti che permettono di agganciare questo prodotto ovunque. Ad esempio, si può agganciare al frigorifero, o su qualche colonna durante un meeting.

Un prodotto così semplice da usare da poter essere utilizzato anche a dei bambini, per esempio per tornare a scuola e prendere appunti. Il collegamento del prodotto con un computer può avvenire in maniera completamente wireless, velocemente e in modo rapido e intuitivo.

Il prodotto presenta una penna molto avanzata che consente di sfruttare numerose modalità differenti. A seconda della pressione che l'utente esercita sul display LCD di questo prodotto, la penna può imprimere un tratto leggero, pesante, medio e così via. Gli strumenti sono potenzialmente infiniti, così come la dimensione del foglio virtuale fornito dalla lavagna. La fluidità della penna garantisce sketch di ogni tipo, tratti precisi e segni grafici originali: grazie alla tavoletta grafica Richgv potrete dare sfogo a tutta la vostra creatività. Sarà dunque possibile prendere appunti rapidamente, disegnare in modo tecnico, fare sketch: qualsiasi sia la vostra esigenza, questo prodotto economico ma prestante risponderà alle vostre richieste.

Questo prodotto ecologico permette di risparmiare carta e inchiostro ed è una soluzione ottima anche per i professionisti, che possono sfruttare la tavoletta grafica Richgv come strumento di lavoro date le prestazioni scattanti e l'elevata trasportabilità. Su Amazon a 15,99 euro