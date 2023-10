Migliore stampante 3D del 2023 (per qualità prezzo): recensioni

La stampa 3D è una tecnologia in costante evoluzione che ha guadagnato popolarità grazie alle sue applicazioni rivoluzionarie in vari settori tra cui quello del design, della produzione, della medicina e dell’arte. In questa guida esploreremo le migliori stampanti 3D disponibili sul mercato a partire dal 2022 e daremo uno sguardo alle opzioni più popolari del 2023. Copriremo una vasta gamma di opzioni, adatte a diversi budget ed esigenze, comprese le stampanti 3D economiche (sotto i 200 e 300 euro) e le soluzioni professionali a prezzi competitivi.

A partire dal 2022 la folta concorrenza tra produttori ha dato grande impulso allo sviluppo di macchine innovative, consentendo agli acquirenti di accedere alle migliori stampanti 3D a prezzi sempre più accessibili. Il mercato delle stampanti 3D economiche è in costante crescita: oggi è possibile ottenere risultati sorprendenti senza dover spendere cifre eccessive. Molte di queste offrono una combinazione equilibrata tra qualità e prezzo, rendendo queste tecnologie disponibili a un pubblico sempre più ampio.

Le stampanti 3d possono variare molto in termini di dimensioni, velocità di stampa e materiali supportati, anche all’interno della stessa fascia di prezzo; tutte quelle all’interno di questa guida offrono prestazioni buone a un prezzo competitivo per godere delle meraviglie della stampa 3D senza compromettere la qualità dei prodotti finali. Va sottolineato che i modelli di stampanti 3d più economici sacrificano qualche funzionalità tipica delle top di gamma, ma la qualità rimane comunque di tutto rispetto.

In questa guida si esamineranno attentamente le caratteristiche, le prestazioni e i prezzi delle migliori stampanti 3D in circolazione, in modo da poter prendere una decisione informata. Saranno presenti modelli per tutti, dal principiante al curioso fino agli esperti. Il 3D è un mondo affascinante, e con la giusta stampante, le possibilità sono virtualmente infinite.

Le migliori stampanti 3D

1. Stampante 3D FDM SUNLU T3

📐 Dimensioni e peso: 40 x 40 x 47 cm; 7,25 Kg 🖨 Dimensione max stampa: 22 x 22 x 25 cm ⌛ Velocità: 20 – 250 mm/s 🎯 Precisione posizionamento: ± 0.1 mm 🔊 Connettività: TF card, PC(USB) 📃 File disponibili: STL, OBJ,.AM 🛒 Prezzo: € 149,99

Iniziamo la lista delle migliori stampanti 3D con una soluzione davvero economica: la SUNLU T3 che si distingue per la sua versatilità. Con una vasta gamma di materiali stampabili, un ampio volume di stampa e una precisione importante, questa stampante offre prestazioni di alto livello a un prezzo a portata di tutte le tasche. Ha un volume di stampa di 220 x 220 x 250 mm, uno spazio che consente di realizzare progetti di dimensioni significative. La velocità di stampa della SUNLU T3 è personalizzabile e varia da 20 a 250 mm/s: si possono ottenere stampe più veloci per progetti meno complessi o rallentare per garantire una maggiore precisione, quando necessario. La precisione è garantita con una tolleranza di ± 0.1 mm. Utilizza vari materiali tra cui filo da 1.75 mm di PLA, PLA+, fibra di carbonio, ABS a bassa temperatura, PETG, HIPS, Legno, PCL e TPU. La stampante, a regime, può raggiungere una temperatura massima dell’estrusore di 260 °C e una temperatura massima del piatto di stampa di 100 °C.

Pro Versatile nei materiali

Economica Contro Dimensioni importanti

Precisione migliorabile

2. ANYCUBIC KOBRA NEO Stampante 3D Professionale

📐 Dimensioni e peso: 44,5×44,3×49 cm; 7,4 kg 🖨 Dimensione max stampa: 22 x 22 x 25 cm ⌛ Velocità: Max 100 mm/s 🎯 Precisione posizionamento: N/A 🔊 Connettività: Scheda di memoria, cavo dati 📃 File disponibili: N/A 🛒 Prezzo: € 297,99

A dispetto del nome, la stampante 3D Anycubic Kobra Neo è un modello pensato anche per i principianti. Ha un assemblaggio relativamente semplice, nonostante le istruzioni non risultino particolarmente chiare. La stampante 3D Kobra Neo è molto affidabile per la creazione di oggetti di grandi dimensioni, mentre fatica con modelli più piccoli e dettagliati. Non è molto veloce: le stampe possono richiedere molte ore e la qualità finale dipende dalla corretta calibrazione e dalla scelta iniziale dei parametri. Il prezzo della stampante e del filamento utilizzabile è competitivo. Ha un display touch.

Pro Facile da usare

Accessibile Contro Non adatta a modelli precisi

Manuale non chiaro

3. GEEETECH Mizar 3D Stampante

📐 Dimensioni e peso: 36,2 × 37,7 × 65,3 cm; 8,9 kg 🖨 Dimensione max stampa: 25,5×25,5×26 cm ⌛ Velocità: N/A 🎯 Precisione posizionamento: ± 0.1 mm 🔊 Connettività: USB, scheda TF 📃 File disponibili: STL, OBJ,.AMF 🛒 Prezzo: € 243,99

Continua l’esplorazione delle migliori stampanti 3D con Mizar, la più recente stampante 3D FDM sviluppata da GEEETECH. Adotta un microcontrollore (MCU) a 32 bit di sviluppo interno e un driver silenzioso TMC2208 che ha un impatto significativo sulla riduzione del rumore durante il processo di stampa. È dotata di uno schermo touch screen a colori da 3,5 pollici che offre una nuova e migliorata interfaccia utente, questo infatti è stato completamente ridisegnato per migliorare l’utilizzo e gli input. La progettazione centralizzata della scheda madre e dello schermo contribuisce a una maggiore concisione e affidabilità complessiva. Inoltre, la struttura del corpo realizzata con 8 profili in alluminio offre una stabilità superiore rispetto alle soluzioni con base a forma di scatola.

Pro Intuitiva

Se salta la corrente, riprende il processo da dove si era fermata Contro Ingombrante

Può essere rumorosa

4. Stampante 3D TRONXY X5SA

📐 Dimensioni e peso: 64,5x58x66 cm; 13 kg 🖨 Dimensione max stampa: 33 x 33 x 40 cm ⌛ Velocità: 20 – 100 mm/s 🎯 Precisione posizionamento: 0.1~0.3mm 🔊 Connettività: USB, scheda miniSD 📃 File disponibili: N/A 🛒 Prezzo: € 246,04

La Stampante 3D TRONXY X5SA si colloca in una fascia di prezzo media. Uno dei punti di forza della Tronxy X5SA è la sua struttura chiusa, che offre stabilità all’apparecchio durante il processo di stampa. Inoltre, ha un’ampia area di stampa, che consente la realizzazione di oggetti di grandi dimensioni. La presenza di un doppio asse Z aggiunge ulteriori stabilità, velocità e precisione al processo di stampa. È dotata di un touch screen a colori da 3,5 pollici e dispone di sensori di fine filamento e di livellamento automatico del piatto. In caso di cali di tensione, la stampa riprende dal punto di interruzione; può anche essere messa in pausa, il che permette di cambiare il tipo e il colore del filamento per poter stampare in più colori.

Pro Struttura solida

Stampa multicolore Contro Costo medio

Ingombrante

5. SUNLU S9 Plus Stampante 3D Touchscreen

📐 Dimensioni e peso: 60x49x64cm; 11,56 kg 🖨 Dimensione max stampa: 31 x 31 x 40 cm ⌛ Velocità: 20 – 250mm/s 🎯 Precisione posizionamento: ± 0.1 mm 🔊 Connettività: USB, scheda SD/TF 📃 File disponibili: N/A 🛒 Prezzo: € 269,99

La SUNLU S9 PLUS è una delle migliori stampanti 3D economiche con caratteristiche all’avanguardia, tra cui il rilevamento degli intasamenti, il controllo integrato della funzione di asciugatura e il livellamento automatico. Il FilaDryer integrato nell’apparecchio è un sistema di asciugatura del filamento che si attiva automaticamente quando la stampante entra in modalità di lavoro. Ha una ventola interna e un programma operativo personalizzabile che consente agli utenti di regolare temperatura e durata del processo di asciugatura. Il FilaDryer migliora la qualità delle stampe favorendo la circolazione dell’aria interna. La stampante monitora costantemente lo stato di stampa e di alimentazione e se rileva un’interruzione nel filamento, l’ugello torna alla sua posizione iniziale e va in modalità standby fino a quando non viene sistemato. Inoltre, il sistema di livellamento automatico a 16 punti, basato sulla tecnologia 3D Touch e un algoritmo sviluppato internamente, garantisce che la piattaforma di stampa rimanga il più possibile livellata durante tutto il processo di stampa.

Pro Tecnologia FilaDryer

Competitiva Contro Ingombrante

Non economica

6. ANYCUBIC Photon Mono X2 Stampante 3D

📐 Dimensioni e peso: 29 x 26 x 41,7 cm; 7 kg 🖨 Dimensione max stampa: 19,6 x 12,2 x 20 cm ⌛ Velocità: Fino a 60mm/ora 🎯 Precisione posizionamento: 48μm 🔊 Connettività: USB 📃 File disponibili: N/A 🛒 Prezzo: € 249,00

Concludiamo con una delle migliori stampanti 3D a resina di alta precisione e di alta gamma, La Anycubic Photon Mono X2, concepita per la creazione di oggetti di piccole dimensioni con dettagli estremamente raffinati e precisi. Nonostante le sue prestazioni di alto livello, pesa appena 7 kg e misura 417 x 290 x 260 mm. La sua piattaforma di costruzione è realizzata in lega di alluminio incisa al laser. Ha un design moderno ed elegante. Il telaio della Photon Mono X2 è realizzato in metallo di alta qualità. La copertura in policarbonato è resistente e fornisce una protezione efficace da polvere e urti accidentali. Il pannello di controllo della Anycubic Photon Mono X2 ha un display touch screen TFT da 3,5 pollici, semplice da utilizzare e ricco di funzionalità per il controllo del processo di stampa.

Pro Precisa

Design elegante Contro Costosa

Per esperti

Come funziona una stampante 3D

Vediamo brevemente come funzionano le stampanti 3D. Si tratta di dispositivi che utilizzano un processo chiamato “fabbricazione additiva” per creare oggetti tridimensionali, strato dopo strato. Il funzionamento di una stampante 3D può essere suddiviso in diverse fasi chiave:

Preparazione del modello

Il processo inizia con la creazione o l’importazione di un modello tridimensionale digitale. Questo modello può essere creato utilizzando software di modellazione 3D (es. AutoCAD) o può essere ottenuto da una varietà di fonti, come scanner 3D o librerie online di modelli. Questo modello digitale serve come base alla stampante per la stampa 3D.

Slicing

Una volta ottenuto il modello digitale, è necessario suddividerlo in strati sottili, chiamati “slices” o “fette” o sezioni, che la stampante 3D utilizzerà per costruire fisicamente l’oggetto. Questo processo è chiamato “slicing” e viene eseguito utilizzando un software specifico per la stampa 3D. Il software determina il percorso esatto e l’orientamento in cui la stampante depositerà il materiale strato dopo strato.

Preparazione del materiale

La stampante richiede un materiale di base, noto come filamento o resina, per creare l’oggetto. Il tipo di materiale utilizzato dipende dal tipo di stampante e dall’applicazione. Ad esempio, le stampanti Fused Deposition Modeling (FDM) utilizzano filamenti di plastica fusa e materiali simili, mentre le stampanti Stereolithography (SLA) utilizzano resina fotosensibile modellata tramite fascio di luce laser. Il materiale viene caricato in modo che possa essere estruso o indurito strato dopo strato.

Stampa 3D

Con il modello digitale suddiviso in strati e il materiale di base preparato, la stampante 3D inizia il processo di fabbricazione. Il braccio di stampa (o testa di stampa) della stampante si sposta su un piano di lavoro sugli assi X (orizzontale), Y (verticale) e Z (profondità) e deposita il materiale uno strato alla volta. La deposizione avviene seguendo le istruzioni e i pattern del software di slicing, che guida la stampante nella costruzione dell’oggetto in modo preciso. Ogni strato si lega agli strati sottostanti attraverso processi di fusione, solidificazione o incollaggio, a seconda del tipo di stampante e del materiale utilizzato.

Raffreddamento e solidificazione

Alcuni tipi di stampante 3D richiedono una fase di raffreddamento tra la deposizione di ciascuno strato per garantire che il materiale si solidifichi correttamente. Questo è particolarmente importante per le stampanti SLA, dove la luce UV viene utilizzata per indurire la resina liquida strato dopo strato. L’accuratezza di questo processo è fondamentale per ottenere dettagli precisi e una superficie liscia e spesso le migliori stampanti 3D dispongono di meccanismi di calibrazione dedicati.

Rimozione e finitura

Una volta completata la stampa, l’oggetto finito deve essere rimosso dalla stampante e sottoposto a eventuali lavorazioni aggiuntive. Queste lavorazioni possono includere la rimozione di supporti di stampa aggiunti durante la produzione, la levigatura per rendere la superficie più uniforme o la colorazione dell’oggetto. La complessità di queste operazioni dipende dall’oggetto specifico e dalle esigenze del progetto.

Le stampanti 3D sono utilizzate in una vasta gamma di settori, dalla produzione industriale alla medicina, e offrono un metodo innovativo per la creazione di oggetti personalizzati e complessi.

Come scegliere la migliore stampante 3D

Scegliere la migliore stampante 3D può essere un complesso, data la varietà di offerta sul mercato. Per semplificare il processo, è opportuno muoversi prendendo in considerazione diversi parametri chiave.

Tipologia

Il primo passo nella scelta della migliore stampante 3D è determinare la tipologia che meglio si adatta alle proprie esigenze. Le principali tipologie di stampanti 3D includono Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolithography (SLA), Digital Light Processing (DLP), Selective Laser Sintering (SLS), oltre a molte altre funzionalità. Ogni tipologia ha le proprie caratteristiche, vantaggi e limitazioni. Ad esempio, le stampanti FDM sono ideali per i principianti e sono generalmente più economiche, mentre le stampanti SLA e DLP offrono una maggiore precisione ma possono essere più costose. La scelta della tipologia dipenderà dalle esigenze specifiche e dalle proprie finanze.

Struttura

La struttura è un altro aspetto importante della stampante 3D. Alcune stampanti hanno una struttura aperta, altre sono chiuse. Le stampanti aperte offrono una maggiore flessibilità nella visualizzazione e nell’accesso all’oggetto in stampa, ma possono essere più soggette a contaminazioni ambientali essendo esposte alla polvere. Le stampanti chiuse, di contro, offrono una maggiore stabilità e protezione dagli agenti esterni, ma possono limitare la visibilità del processo di stampa. La scelta della struttura dipenderà dalle preferenze personali e dalle esigenze del proprio ambiente di lavoro.

Velocità

La rapidità di stampa è un fattore importante da considerare. Le stampanti 3D possono variare notevolmente nella velocità con cui producono oggetti. Tuttavia, è importante notare che la velocità di stampa può influire sulla qualità del risultato finale, così come avviene sulle stampanti tradizionali. Le stampanti 3D più veloci potrebbero sacrificare la precisione per ridurre il tempo impiegato e richiedere inoltre un maggiore raffreddamento durante il processo, quindi consumi più elevati. Pertanto, è essenziale trovare un equilibrio tra velocità e qualità.

Compatibilità

La compatibilità e varietà con i materiali di stampa è un altro aspetto cruciale. Occorre verificare prima dell’acquisto che la stampante 3D che si sta considerando sia compatibile con i tipi di materiali che si desidera impiegare per il prodotto finale. Alcune stampanti sono progettate per lavorare con una vasta gamma di materiali, altre possono essere invece più limitate nelle opzioni. La compatibilità con i filamenti o le resine è un fattore da tenere in considerazione, specialmente se si hanno esigenze specifiche per materiali come il nylon, il PETG o il PLA.

Precisione di stampa

La precisione di stampa è fondamentale, specialmente se si sta lavorando a progetti dettagliati o tecnici con finiture elaborate. Occorre valutare la risoluzione della stampante, misurata in micrometri o millimetri, per determinare quanto finemente può riprodurre i dettagli del modello del progetto. Le stampanti SLA e DLP tendono ad offrire una maggiore precisione rispetto alle stampanti FDM, ma possono essere più costose.

Funzioni aggiuntive

Alcune stampanti 3D offrono funzioni aggiuntive che possono rendere l’esperienza di stampa più comoda o versatile. Ad esempio un touchscreen intuitivo per il controllo, una calibrazione automatica, la capacità di stampare in bicromia o con più materiali contemporaneamente, la connettività Wi-Fi o la compatibilità con software di slicing avanzati.

Prezzo

Infine, il prezzo è un fattore determinante nella scelta di un dispositivo. Come reso evidente dalle sezioni precedenti della guida, i prezzi e le tecnologie delle migliori stampanti 3D variano notevolmente, da modelli accessibili sotto i 200 euro fino a soluzioni professionali che possono superare i 10.000 euro. Il costo iniziale della stampante può essere affiancato da ulteriori spese per materiali e manutenzione nel tempo, oltre che da consumi più o meno elevati. Sono aspetti da non sottovalutare al momento dell’acquisto di un prodotto che potrebbe rimanere in utilizzo per diverso tempo.

Conclusioni

La scelta della migliore stampante 3D dipende da una serie di fattori, tra cui la tipologia, la struttura, la velocità, la compatibilità, la precisione di stampa, le funzioni aggiuntive e il prezzo. Esaminando attentamente ciascuno di questi parametri in base alle tue esigenze specifiche, sarai in grado di trovare la stampante 3D che si adatta meglio al tuo progetto o alle tue attività.

Domande frequenti sulle migliori stampanti 3D Qual è la migliore stampante 3D? La domanda sulla “migliore” stampante 3D non ha una risposta definitiva e universale. La scelta, come ampiamente detto, dipende da molteplici variabili, come le esigenze specifiche dell’utente, il budget disponibile e l’ambito di applicazione previsto. Tuttavia, alcune stampanti 3D si sono guadagnate una reputazione di eccellenza in diverse categorie. Migliore stampante 3D FDM per principianti La SUNLU T3 è, tra quelle presenti in questa guida, una delle stampanti 3D più economiche e di alta qualità per i principianti. Con il suo prezzo sotto i 200 euro, offre una buona area di stampa, una buona qualità di stampa e una ampia community online attiva per il supporto e il miglioramento. Migliore stampante 3D FDM avanzata: tra quelle presenti in guida, la GEEETECH Mizar 3D è una delle migliori opzioni per chi cerca prestazioni avanzate in una stampante FDM. Offre funzionalità come la calibrazione, una struttura robusta e una stampa di alta qualità. Migliore stampante 3D SLA/DLP: per chi cerca una precisione estrema e dettagli fini, al di fuori di questa guida per via del suo costo elevato, la Formlabs Form 3 è una ottima stampante 3D SLA/DLP. Dato il suo prezzo, superiore ai 3.000 euro, è una scelta per utenti professionali che richiedono qualità e dettagli massimi. Migliore stampante 3D economica: la SUNLU T3 FDM è una delle opzioni più convenienti, generalmente al di sotto dei 200 euro. È adatta ai principianti e offre una buona esperienza di stampa per il prezzo. La scelta della migliore stampante 3D, come ampiamente ribadito, dipende da numerosi fattori, tra cui l’esperienza dell’utente, il budget, le dimensioni degli oggetti da stampare e l’applicazione specifica dei beni prodotti. È importante fare una ricerca approfondita e valutare attentamente le caratteristiche e le specifiche della stampante prima di acquistarne una. Quale stampante 3D per iniziare? Per chi vuole iniziare con la stampa 3D ci sono diverse opzioni adatte per avvicinarsi a questa tecnologia senza dover investire troppo. Ecco alcune raccomandazioni: La SUNLU T3 FDM è considerata una delle migliori per principianti. È conveniente, facile da montare e da usare. La community online attiva fornisce molte risorse e guide per supportare chi è alle prime armi. La GEEETECH Mizar 3D è un’altra opzione economica e user-friendly, perfetta per chi è nuovo alla stampa 3D. Ha un’area di stampa decente e offre una buona qualità di stampa. Scegliere una stampante per principianti dipende dal proprio budget e dalle preferenze personali. Prima di acquistare, vanno presi in esame anche i costi dei materiali di stampa, come il filamento o la resina, e i consumi del macchinario. È opportuno inoltre considerare nella spesa complessiva la manutenzione e le eventuali spese accessorie, come l’aggiornamento del software o la sostituzione di parti. Quanto costa una stampante 3D buona? Il costo di una stampante 3D buona varia notevolmente in base al tipo di stampante, alla qualità costruttiva, alle dimensioni dell’area di stampa e alle funzionalità offerte. Ecco una panoramica generale dei costi: Stampanti 3D FDM per principianti: le stampanti FDM entry-level per principianti possono essere trovate a partire da poco meno di 200 euro. Queste offrono una buona introduzione alla stampa 3D e sono adatte per scopi educativi e prototipazione semplice. Stampanti 3D FDM avanzate: le stampanti FDM di alta qualità con funzionalità avanzate, come l’auto calibrazione, possono costare tra i 500 e i 1.500 euro. Queste stampanti 3D offrono prestazioni più elevate e una migliore qualità di stampa. Stampanti 3D SLA/DLP: le stampanti 3D SLA/DLP, che producono oggetti di alta precisione, hanno un prezzo significativamente più alto. Si possono trovare a partire dai 1.000 euro e possono superare anche i 5.000 euro per le opzioni professionali. Stampanti 3D delta: le stampanti 3D delta sono adatte agli utenti più esperti e possono variare tra i 300 e i 1.000 euro, a seconda delle specifiche. Stampanti 3D professionali: le stampanti 3D per utilizzi professionali o industriali possono superare i 5.000 euro e possono arrivare a costare decine di migliaia di euro. Queste stampanti offrono prestazioni di altissimo livello e funzionalità avanzate. Stampanti 3D desktop di fascia media: esistono anche molte stampanti 3D di fascia media che offrono un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni, con prezzi compresi tra 1.000 e 3.000 euro. In conclusione, il costo di una stampante 3D buona varia molto in base alle esigenze e alle aspettative dell’utente. È possibile trovare opzioni accessibili per principianti e modelli più avanzati per utenti esperti o professionisti, con prezzi che vanno da meno di 200 euro a migliaia di euro. La scelta dipenderà dalle tue esigenze specifiche e dal budget disponibile.

