Ogni stampante 3D costruisce oggetti con lo stesso principio: un modello digitale viene trasformato in un oggetto fisico tridimensionale aggiungendo materiale uno strato alla volta. Da qui deriva il termine alternativo Additive Manufacturing.

Negli ultimi anni le stampanti 3D hanno raggiunto prezzi molto convenienti grazie alla facilità di utilizzo, alla diffusione e la vendita in kit da assemblare. Vediamo insieme le migliori scelte in questa guida.

ANYCUBIC Mega S

ANYCUBIC Mega S: stampante 3D adatta a dimensioni di stampa: 210 x 210 x 205 mm; in virtù del montaggio modulare con assemblaggio rapido potrai iniziare immediatamente a stampare, con soli 3 passaggi puoi configurare la stampante con 8 viti e 3 cavi in pochi minuti. Il telaio metallico rigido può ridurre al minimo le vibrazioni per migliorare la qualità di stampa.

Design estrusore aggiornato: l'estrusore Taitan fornisce un'estrusione precisa per la stampa 3D con una solida trasmissione del filamento e un design meccanico complessivo compatibile con la maggior parte dei filamenti, riducendo notevolmente il rischio di intasamento e migliorando la precisione di stampa.

La stampante 3D Mega S può riprendere la stampa dopo un'interruzione di corrente o qualsiasi altro arresto imprevisto. Un clic per riprendere dall'ultima posizione registrata quando si verificano interruzioni di corrente. E il sensore mette in pausa le stampe e fa scattare un allarme quando si esaurisce il filamento, il che consente di risparmiare notevolmente tempo e costi, il volume di stampa raggiunge 8,27 x 8,27 x 8,07 inches.

ANYCUBIC Photon S LCD

ANYCUBIC Photon S LCD: con questa stampante il piano di stampa utilizza una struttura basata su un sistema di bilanciamento a sfera in acciaio. E’ sufficiente stringere 1 sola vite e poi eseguire il livellamento.La luce UV è il cuore della stampante DLP. Photon-S utilizza un modulo di illuminazione UV a matrice aggiornato abbinato ad uno schermo LCD ad alta risoluzione 2560 * 1440. Una distribuzione uniforme dell'energia luminosa migliora il tempo di esposizione e riduce quindi il tempo di stampa complessivo.

Prusa A10s

Prusa A10s: ha una dimensione di stampa (300x300x400mm), un'alta precisione (± 0.1mm) e stampa rapida di modelli 3D (200mm / s). È possibile creare modelli e oggetti ad alta risoluzione reale. La superficie utilizza piastre di alluminio riscaldabili per l'aviazione, PLA / ABS e altri filamenti forniscono un'eccellente adesione e sicurezza, gli estrusori MK-8 riducono notevolmente il rischio di intasamento e scarso livello di emissioni, scanalature a V della ruota POM ridurre il rumore, sono lisci e durevoli. Le attrezzature possono essere utilizzate in case, uffici, ecc. È possibile realizzare giocattoli per bambini, progettazione rapida di modelli, produzione di componenti, modelli medicali, stampa 3D multipla.

Creality Ender 3

Creality Ender 3:è una stampante 3D con Aggiornamento Cmagnet, una piastra di Superficie e Alimentatore Certificato UL e dimensioni di stampa: 220 / 220 / 250mm. Montaggio facile con istruzioni.

Per principianti.